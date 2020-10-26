В Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.

Также в Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело.