Корниенко призвал украинцев прийти на второй тур выборов 22 ноября

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко призывает не игнорировать второй тур местных выборов в это воскресенье. Ведь на них украинцы будут выбирать местных глав, которые будут распоряжаться деньгами их общин и иметь большие полномочия благодаря децентрализации.

Об этом передает пресс-служба партии.

Как известно, 22 ноября второй тур выборов состоится в 11 городах Украины. Городских голов будут избирать в Бердянске, Днепропетровске, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Никополе, Полтаве, Ровно, Славянске, Ужгороде и Черкассах.

"Произойдут ли изменения на местном уровне, или все останется по-старому - зависит от вас. Мы сделали все, чтобы эти изменения произошли: приняли законодательство о децентрализации, передали общинам средства, полномочия и землю. Начали "Большое строительство", создали региональные стратегии развития. Придите на избирательные участки и выберите тех людей, кто не будет воровать и делать все для развития вашей общины", - призвал Корниенко.

От "Слуги народа" будут бороться несколько кандидатов. За кресло мэра Ужгорода будут бороться Виктор Щадей - общественный деятель, советник председателя Закарпатской областной государственной администрации, депутат Ужгородского городского совета. Учредитель газеты "Местное время", Закарпатского центра поддержки ОСМД.

В Ужгороде Щадей планирует воплотить такие инициативы: замена водосетей, новые автобусы, строительство школы и детсада, ремонт 120 многоэтажек уже в первый год работы, а также ремонт всех придомовых территорий в городе.

На должность городского головы Полтавы от "Слуги народа" претендует Сергей Иващенко. Предприниматель, совладелец строительной компании "Комбинат производственных предприятий". Президент спортивного клуба "Полтава". Участник общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса".

В программе Иващенко: подконтрольность власти простым людям, порядок в хозяйстве города, нулевая толерантность к коррупции.

В Никополе "Слугу народа" во втором туре представит Руслан Олейник – управленец, офицер Вооруженных сил Украины. Имеет опыт в сфере экономической безопасности. Основатель благотворительной организации "Будущее Никопольщины". Аспирант и член Ученого совета Киевского университета им. Тараса Шевченко.

Олейник выделяет 5 главных приоритетов работы своей команды: справедливость, порядок, развитие, забота и комфорт.

"Местный уровень - это фундамент новой Украины. Поэтому мы гордимся, что "Слуга народа" будет представлена повсеместно и будет иметь наибольшее количество депутатов местных советов среди всех политических сил. Считаем своей задачей сформировать честную, порядочную и в то же время профессиональную местную власть. Уверен, с нашими кандидатами мы его выполним", - подчеркнул Корниенко.

Он также напомнил, что во втором туре кандидата "Слуг" в Ужгороде поддержит партия "Голос". "Слуга народа" зато поддержит кандидата "Голоса" в Черкассах.

Кроме того, согласно решению ЦИК, 6 декабря во втором туре мэра будет избирать Кривой Рог. За победу от "Слуги народа" сразится Дмитрий Шевчик – генеральный директор ПАО "Центральный горно-обогатительный комбинат". Занимается общественной деятельностью, развивает важные для города и государства проекты.

В так называемой Народной программе Шевчик обещает создать инновационный парк KR_Tech_City на базе научно-исследовательского института, провести масштабное озеленение города, превратить Главпочтамт на очаг культуры, истории и творчества Кривого Рога.

По оценкам политических экспертов, "Слуга народа" имеет высокие шансы победить во вторых турах местных выборов.

"В Ужгороде интересная ситуация, действующий мэр не сильно оторвался от кандидата "Слуги народа". Очень конкурентная ситуация и в Полтаве", - заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Напомним, 25 октября в Украине состоялся первый тур местных выборов. "Слуга народа" получила наибольшее количество мандатов. По данным параллельного подсчета 90-95% голосов, партия имеет около 6 100 депутатов местных советов и 223 местных головы.

Политологи называют этот результат ощутимой победой для молодой политической силы, которая до этого не была представлена на местном уровне.

"Ранее в этой партии вообще не было представительства в местной власти. Теперь она сможет влиять на принятие решений на местах и отстаивать общенациональные интересы. Тем более, что она достаточно равномерно представлена по всей стране в отличие от оппонентов", - резюмировал политолог Валентин Гладких во время пресс-конференции.