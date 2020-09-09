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Кулеба назвал условия для проведения выборов в ОРДЛО

Автор: РБК-Украина

Выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ. Выборы должны пройти на территории, освобожденной от российских вооруженных сил и поддерживаемых ими незаконных вооруженных формирований.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УНН.

По его словам, невозможно провести выборы с "дырявой границей с Россией".

Кулеба также добавил, что в Украине должна полноценно функционировать инфраструктура, необходимая для выборов.

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"Это должна быть украинская инфраструктура - правоохранительные органы, Центральная избирательная комиссия, свободный доступ к СМИ. То есть выборы должны состояться в соответствии с Копенгагенскими критериями ОБСЕ", - отметил министр.

Он также заявил о необходимости "нормального" процесса выборов для того, чтобы они были легитимны и их результат можно было признавать.

"Как мы в эту точку придем, которые мы должны принять законы, какого содержания - это другой вопрос, и здесь есть пространство для компромисса", - добавил Кулеба.

Он признал, что Украина "далека" от таких критериев для проведения выборов.

Напомним, ЦИК назначил местные выборы в 24 регионах страны, за исключением прифронтовых и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Однако там не исключают, что выборы в прифронтовых районах смогут состояться 25 октября.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ЦИК не назначил выборы на Донбассе из-за того, что невозможно обеспечить безопасность во время голосования.

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