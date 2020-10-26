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Левочкин: у нас отличный результат, теперь задача - его защитить

Автор: РБК-Украина

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" считают успешными результаты местных выборов и теперь будут работать над тем, чтобы все голоса, отданные за партию и ее кандидатов, были учтены.

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Об этом журналистам на брифинге заявил руководитель предвыборного штаба ОПЗЖ, народный депутат Сергей Левочкин.

"Мы удовлетворены теми цифрами, которые уже знаем из результатов экзит-поллов. Особенно это касается Юго-Востока нашей страны - традиционно базовых регионов для нашей партии. И, конечно же, города-героя Киева, где наш кандидат в мэры попадает во второй тур на основании практически всех экзит-поллов, которые были опубликованы. Кроме того, у нашей партии отличные результаты во многих центральных областях. Поэтому задача нашей команды сейчас - защитить результат. Чтобы ни один голос, поданный за нашу партию, не был не учтен", - заявил Левочкин.

Он также поблагодарил избирателей за поддержку и добавил, что команды в регионах будут трудиться профессионально, чтобы оправдать надежды людей.

"Также хотел бы поблагодарить всю нашу команду, огромную команду партии. Мы выдвинули почти 20 тысяч кандидатов по всей стране, и многие из них станут депутатами после подсчета голосов. Теперь наша команда должна сосредоточиться на том, чтобы получить те результаты, которые мы получили", - резюмировал Левочкин.

Напомним, каждый пятый избиратель не пошел на выборы по состоянию здоровья, а 10% избирателей испугались пандемии коронавируса.

Кроме того, 40% избирателей рассказали о сложностях во время заполнения новых бюллетеней для голосования на местных выборах.

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