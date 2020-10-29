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В Луцке официально состоится второй тур на выборах мэра

Автор: Роман Тверденко

В Луцке пройдет второй тур на выборах городского главы. В нем сойдутся Игорь Полищук и Богдан Шиба.

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Об этом сообщил Volynpost.com.

Сегодня глава горизбиркома огласил результаты. В первом туре победил кандидат от партии "За майбутне" и бывший советник мэра Игорь Полищук с 32,47% голосов. На втором месте самовыдвиженец Богдан Шиба - 13,14% голосов.

По итогам заседания, глава Луцкой ТИК Мария Парфенюк объявила о проведении второго тура выборов городского главы 15 ноября.

Напомним, сегодня также Львовская территориальная избирательная комиссия подсчитала 100% бюллетеней. По результатам местных выборов, во второй тур выходят действующий мэр города Андрей Садовой и Олег Синютка от "Евросолидарности".

Также в четверг сообщалось, что мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирусом. Он, по предварительным данным, побеждал на выборах мэра.

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