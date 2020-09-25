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Мэр Днепра обвинил "Голос" в продаже квот на выборах

Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал местную ячейку партии "Голос" за то, что та якобы отдала свои квоты в территориальной избирательной комиссии адвокатам, которые связаны с местным авторитетным бизнесменом Александром Петровским.

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Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

”Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука "Голос" которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского, а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета "Нарика". Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам. Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского", - заявил мэр Днепра.

Как отмечают местные СМИ, речь может идти о семействе адвокатов Текутьевых, которых в начале сентября партия "Голос" назначила в ТИК.

Кроме того, журналисты установили, что Сергей Жарко, который стал главой Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии от партии Зеленского "Слуга Народа", является бизнес-партнером известного в Днепре юриста Алексея Корнилова.

В свою очередь, Текутьевы является совладельцами консалтинговой компанией "Кортес", которая прописана по тому же адресу, что и офис Корнилова.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла монополизация состава избирательных комиссий представителями партий "Слуга народа" и "За майбутнє".

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