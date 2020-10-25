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Местные признать выборы в целом недействительными невозможно, - КИУ

Автор: Марианна Присяжнюк

На местных выборах не вставлен порог явки

Местные выборы в Украине будут признаны действительными, несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно.

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Об этом в комментарии РБК-Украина сказал генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"В целом, - нет. Это невозможно (чтобы выборы признали недействительными - ред.), но там есть определенные моменты по отдельным участкам, процент испорченных бюллетеней. Это надо смотреть", - сказал Кошель.

По его словам, низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.

"Даже если бы пришел один избиратель - выборы состоялись бы. И местные и общенациональные. У нас нет порога", - пояснил эксперт.

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