На местных выборах победили "Слуга народа" и "Батькивщина", - ЦИК

Наибольшее количество мандатов в советах разных уровней на этих местных выборах получили президентская партия "Слуга народа" и "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко также стала первой среди вневластных сил.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Как известно, по состоянию на 18 ноября ЦИК получило сведения о результатах выборов депутатов 1 517 местных советов, что составляет почти 96,2 % от общего количества советов, депутаты которых избираются на местных выборах 25 октября.
Из общего количества избранных депутатов, выдвинутых местными организациями политических партий, сейчас больше всего мандатов получили представители партии:
Остальные партии распределились следующим образом:
Также в ЦИК отмечают, что 6 586 избранных депутатов выдвигались для участия в выборах путем самовыдвижение (в территориальных общинах с количеством избирателей до 10 тысяч), а 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями политических партий.
В общем, своих представителей в местных советах разных уровней получили 110 политических партий.
В то же время в ЦИК отметили, что приведенные данные еще не являются окончательными, поскольку сведения о результатах местных выборов еще продолжают поступать от территориальных избирательных комиссий.
Напомним, ранее стало известно, сколько средств потратили украинские политики на рекламу в Facebook этого года.