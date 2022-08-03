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"Метинвест" предоставил переселенцам в Кривом Роге помощь в 10 млн гривен

Фото: "Метинвест" предоставил переселенцам в Кривом Роге помощь в 10 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Компания "Метинвест" предоставила 10 млн гривен на закупку пищевых продуктов и необходимых предметов быта для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Кривой Рог - крупный промышленный город, в котором живут с семьями и работают около 20 тысяч сотрудников "Метинвеста". Сегодня он стал городом прибежища и примером гуманности для десятков тысяч людей, бежавших от войны, из других областей. Теперь они - наши соседи, а помогать соседям - очень по-украински. Именно поэтому компания вместе с военной администрацией прилагает усилия, чтобы каждый человек, который нуждается в помощи, получил ее", - пояснил генеральный директор Ингулецкого ГОКа Александр Герасимчук.

Семьи переселенцев размещают в городских школах, общежитиях, детских садах, терцентрах и тому подобное. Очередную помощь от компании направили на закупку пищевых продуктов и необходимых бытовых вещей.

В мае при поддержке "Метинвеста" в город поступило также 2,5 тысячи единиц постельных принадлежностей - матрасов, одеял и подушек для создания дополнительных комфортных спальных мест.

Напомним, ранее в рамках проекта "Спасаем жизни", который реализует компания "Метинвест" совместно с ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, до Кривого Рога на нужды переселенцев поступило 10 тысяч продуктовых наборов.

Еще 15 тысяч пакетов с продуктами были переданы для криворожан, которые относятся к уязвимым категориям.

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МетинвестКривой Рог