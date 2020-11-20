Международные наблюдатели из ENEMO будут следить за вторым туром выборов в Днепре

Представители международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO заявили, что будут пристально следить за ходом второго тура выборов мэра Днепра.

Об этом в ходе онлайн-встречи с председателем правления ОО "Стоп коррупции" сообщили члены команды Петер Немет из Словакии и Мая Белич из Черногории.

"Особый интерес у международных наблюдателей вызвала история масштабного подкупа избирателей в Днепре, который осуществляется через группу в Viber. О схеме нам стало известно во время круглого стола, который состоялся 18 ноября в пресс-центре "СтопКор" и на котором обсуждали результаты мониторинга местных выборов-2020", - рассказал Игорь Бондарчук.

По его словам, группа уже насчитывает 15 тысяч участников, в основном - молодежь.

"Среди них 16 человек - админы группы. Схема такая: сначала человек подписывается, далее там появляется сообщение "свободный админ" и человек ставит лайк. После этого нужно написать админу в личные сообщения вопросы "как заработать". Далее необходимо на запрос предоставить свои данные, а также прописку", - рассказал он.

Главное условие заработка - отдать голос за "нужного" кандидата. Затем сфотографировать бюллетень и получить деньги на карту.

По информации политолога Игоря Рейтеровича, речь идет о кандидате в мэры Днепра Загиде Краснове.

"Когда был подсчет голосов, то его специально очень долго тянули, и в итоге во втором туре оказалась человек, который вообще не должен был оказаться, и он опередил своего "преследователя" на 400 голосов. Эти голоса - я имею в виду лидера общественной силы господина Краснова - просто купили", - сообщил Рейтерович.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Днепре состоится второй тур выборов мэра города. Первый тур выборов мэра Днепра состоялся 25 октября, тогда ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства избирателей.

В частности, действующий мэр города Борис Филатов (партия "Пропозиция") получил 46,41%, его неожиданный соперник Загид Краснов (партия "Громадська сила") - 13,15%.