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"Наш край" идет в суд из-за действий Одесской областной ТИК, - Киссе

Автор: РБК-Украина

Одесская областная территориальная избирательная комиссия безосновательно списала 1000 голосов у партии "Наш край".

Об этом заявил лидер партии в области, народный депутат Антон Киссе, сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, ТИК заседала сегодня ночью.

"У нас на руках все протоколы окружных избирательных комиссий, согласно которым "Наш край" проходит в облсовет с результатом 5,16%. Более того, в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра. Но, по инициативе ОПЗЖ и "За майбутнє", ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто "списав" сегодня ночью 1000 голосов", - заявил Киссе.

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"Наш край" планирует обратиться в административный суд и опротестовать решение ТИК по выборам в облсовет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет.

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