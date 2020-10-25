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В Одесской области избирателей исключили из списков без уведомления

Автор: Роман Тверденко

В поселке Затока в Одесской области избиратели составляли акты по факту отсутствия своих фамилий в списках для голосования. Некоторых граждан исключили по решению суда за сутки до даты выборов.

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Об этом сообщает ОПОРА.

На одном из участков многие избиратели составляли акты о том, что в день выборов узнали о своем исключении из списков избирателей на основании решения Белгород-Днестровского горрайонного суда от 24 октября.

Интересно, что в некоторых из актов сообщается, что эти же решения отменил в субботу Пятый апелляционный административный суд.

Ранее сообщалось, что в Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.

Также в Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело.

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