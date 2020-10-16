Опрос в день выборов: украинцы дали оценку решению Зеленского

Большинство украинцев (60%) знают, что президент Владимир Зеленский объявил проведение всенародного опроса в день выборов 25 октября (25% заявили, что хорошо знают об этом, 35% - что-то слышали). Ничего об этом не знают 40% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 42% опрошенных положительно относятся к решению президента провести всенародный опрос в день выборов. 33% - нейтрально и 22% - отрицательно.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантиях безопасности по Будапештскому меморандуму.

Как свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, в сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев. Большинство из тех, кто определился, выступают против: 35,8% украинцев в целом не одобряет эту инициативу.