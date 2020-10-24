Опрос Зеленского на местных выборах: что нужно знать

Президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября. Помимо голосования за кандидатов в местные советы избирателям предложат ответить на 5 вопросов. Какие темы затрагивает опрос и как он будет проводиться - подробно на РБК-Украина.

Список вопросов от президента

13 октября глава государства анонсировал проведение общенационального опроса во время местных выборов. В течение последующих нескольких дней Владимир Зеленский озвучил 5 вопросов, на которые предлагается ответить гражданам:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелобольных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Зачем проводится опрос

В Офисе президента заявили, что опрос 25 октября позволит гражданам Украины высказать мнение по важным для общества темам.

Таким образом, мнение населения будет засвидетельствовано на государственном уровне без каких-либо корректировок ангажированными экспертами и политиками, которые имеют "более 20 лет стажа манипуляции народными ожиданиями". "Государство ставит прямые вопросы и получает прямые ответы без посредников", - отметили в ОП.

Формат опроса

Всеукраинский опрос будет организован в форме экзит-пола за пределами избирательных участков. 25 октября гражданам предложат дать ответы на пять вопросов, выбрав для каждого вариант "да/ нет".

У президента Владимира Зеленского подчеркивают, что опрос не является конституционным референдумом, поэтому не имеет прямых юридических последствий.

Финансирование осуществляет партия "Слуга народа". Для проведения опроса политсила заключает договор с одной из социологических компаний.

В пресс-службе партии также заявили, что во время опроса не будет использоваться какая-либо агитационная символика. Социологи будут проводить исследование на улице вне избирательных участков.

Офис президента объяснил позицию по каждому из вопросов

Вопрос №1. Инициатива по усилению ответственности за коррупцию связана с отсутствием системных эффективных методов борьбы против нее. У президента отмечают, что развитие антикоррупционной инфраструктуры в стране годами затягивалось, а преступники получали политическое прикрытие.

Вопрос №2. Создание свободной экономической зоны на Донбассе обеспечит возможность "укоренения эффективной реинтеграционной модели", которая объединит регион, сделает его привлекательным для бизнеса и будет способствовать восстановлению инфраструктуры.

Вопрос №3. Необходимость сокращения количества народных депутатов с 450 до 300 объясняется тем, что в ходе децентрализации много ресурсов и полномочий были переданы в регионы. В Раде возникла "необходимость большей концентрации профессионализма".

Как считают в ОП, мнение общества по данному вопросу должно повлиять на парламентариев, которым еще предстоит голосование по изменениям в Конституцию о сокращении числа нардепов.

Вопрос №4. Узнать мнение граждан о легализации каннабиса для применения в медицинских целях необходимо уже сейчас, иначе спекуляции политиков, сторонников и противников будут продолжаться годами.

Практика использования медицинской марихуаны уже применяется во многих странах мира для обезболивания, лечения депрессии, посттравматического синдрома, тогда как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты.

Вопрос №5. Вынесен на обсуждение, чтобы получить мандат от народа для обращения к государствам-подписантам Будапештского меморандума по выполнению их обязательств. Согласно документу, отказавшись от ядерного арсенала, Украина получала гарантии безопасности и существующих границ от ведущих военных держав мира.

Несмотря на это, гарантии безопасности в отношении Украины со стороны РФ неоднократно нарушались еще до 2014 года. "Мир не отреагировал должным образом на такие нарушения обязательств одним из подписантов меморандума, которые нарастали с годами, приведя в итоге к прямой вооруженной агрессии", - сообщили в Офисе президента.