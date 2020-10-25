Опросы у избирательных участков после голосования не нарушают закон, - Аваков

Проведение любых опросов у избирательных участков после голосования не нарушает закон Украины. Они не раскрывают персональные данные граждан.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Министр отметил, что к таким опросам относятся, в том числе и экзит-полы.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку, не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - отметил Аваков.

При этом проведение опроса должно проходить по определенным правилам.

"Интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах", - добавил министр.

Напомним, сегодня, в день выборов, проходит всеукраинский опрос анонсированный Владимиром Зеленским. На нем гражданам предлагается ответить на пять вопросов.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский допустил проведение таких опросов раз в месяц или неделю.