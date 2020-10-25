Пальчевский проголосовал на местных выборах в Киеве

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Перемога Пальчевского" Андрей Пальчевский проголосовал на избирательном участке. По словам политика, он проголосовал за развитие Киева и будущее киевлян.

Об этом сообщает сайт политсилы.

"Отдал свой голос за победу киевлян и развитие Киева. Киевляне должны жить в европейской столице с развитой инфраструктурой. Хватит грабить киевлян! Пришло время сказать свое слово украинскому народу и сделать свой выбор", - сказал Пальчевский.

Находясь на избирательном участке, Пальчевский также продемонстрировал всем свой украинский паспорт, заметив, что он родился и проживает в Киеве.

"Вот, в моем паспорте гражданина Украины четко указано, что я родился в Киеве в 1961 году. Паспорт у меня украинский, а не какой-то другой, как кто-то говорит", - отметил Пальчевский.

Он также обратил внимание на отсутствие в списке кандидатов в мэры на информационной доске на избирательном участке, что не дает возможность избирателям ознакомиться с перечнем всех кандидатов перед голосованием.

Кроме этого политик отказался участвовать в опросе на выходе с избирательного участка, которое проводится по инициативе президента Украины.

"Я не буду участвовать в опросе, который не имеет никакой юридической силы. Понятно, что результаты этого опроса будут такими, которые выгодны офису президента", - сказал Пальчевский.

Кроме того, по его словам, представители его политической партии сегодня следят за соблюдением всех норм законодательства во время проведения голосования на избирательных участках по всей Украине и в случае выявления нарушений, будут составлять протоколы, чтобы передавать в правоохранительные органы.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.