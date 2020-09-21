Пальчевского зарегистрировали первым кандидатом на пост мэра Киева

Киевская городская территориальная избирательная комиссия вечером 18 сентября зарегистрировала первого кандидата на должность мэра столицы - Андрея Пальчевского.



Об этом сообщает "УНИАН".

Кроме того, комиссия рассмотрела документы еще одного из желающих баллотироваться в мэры столицы гражданина - Бориса Сахно и отказала в регистрации кандидатом, поскольку среди представленных в теризбирком документов не представлен документ о внесении денежного залога.

Также на заседании комиссия зарегистрировала официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "Опора" на очередных выборах депутатов Киевсовета и выборах Киевского городского головы 25 октября.

Как сообщил изданию председатель теризбиркома Олег Конопольский, все принятые на заседаниях постановления будут обнародоваться для всеобщего ознакомления на стенде официальных материалов комиссии (на первом этаже КГГА, - ред.), а также на странице Киевской городской территориальной избирательной комиссии веб-сайта Киевского городского совета.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Ранее Андрей Пальчевский назвал три первых решения на посту мэра Киева.

Ранее РБК-Украина писало, что "Слуги народа" не видят оснований для отмены или переноса местных выборов.

При этом в Офисе президента заявили, что единственным основанием для отмены выборов может стать резкий скачок заболеваемости коронавирусом. Однако пока что ситуация остается контролируемой.