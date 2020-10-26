Партия Порошенко побеждает в 5 регионах и заходит во все областные советы Украины

Партия "Европейская Солидарность" побеждает в 5 регионах Украины, и заходит во все областные советы страны.

Об этом во время брифинга в центральном штабе партии заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Он отметил, что по итогам параллельного подсчета голосов, который проводит партийный штаб, "Европейская солидарность" лидирует на выборах во Львовской, Ровенской, Тернопольской, Киевской областях и городе Киеве.

Согласно параллельному подсчету голосов, во Львовский областной совет "Европейская солидарность" набирает 30,52%, в Тернопольский - 22,68%, в Ровенский - 18,58%, в Киевский - 19,61%.

В Киеве на выборах в городской совет "Европейская солидарность" набирает по данным обработки 96,57% протоколов 20,29% голосов, и это первый результат по Киеву.

"Мы очень радуемся, что городской голова Киева Виталий Кличко, которого мы поддержали в начале кампании и не выдвигали своего кандидата, по последним подсчетам может победить уже в первом туре", - отметил Порошенко.

Порошенко также отметил, что "Европейская солидарность" - единственная политическая сила, которая будет представлена во всех областных центрах Украины, в том числе и в Краматорске.

"Это огромный шаг вперед по сравнению с парламентскими выборами прошлого года, где "Европейская солидарность" заняла первое место лишь в Львовской области. Сегодня мы представлены во всех без исключения областях и в пяти заняли первое место. Но это еще не все. Я еще раз подчеркиваю, что во всех областных центрах мы также победили на местных выборах", - отмечает Порошенко.

Он также добавил, что во Львове, Ровно и Сумах кандидаты на должность городского головы от "Европейской солидарности" выходят во второй тур.

Порошенко поблагодарил всех, кто поддержал политическую силу, которая, по его словам, стоит на принципах европейской и евроатлантической интеграции, а также четко и последовательно внедряет реформы, реализует курс, заложенный в Конституции Украины относительно постоянного членства Украины в ЕС и НАТО.

В свою очередь, "Европейская солидарность" будет проводить консультации с другими проевропейскими силами относительно совместной поддержки во втором туре демократических кандидатов.

Напомним, также сообщалось, что в день голосования на местных выборах полиция открыла почти 160 уголовных дел. Также были составлены 324 административных протоколов.