Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти, - КИУ

Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Об этом заявил Комитет избирателей Украины на своей странице в Facebook, комментируя инициативу "Слуг народа" принять постановление об отсрочке второго тура выборов.

По оценке КИУ, вероятный перенос второго тура выборов фактически оставит город без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

"КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи относительно возможной отсрочки местных выборов и заявления, которые можно оценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия Киевского городского головы)", - говорится в заявлении.

КИУ считает, что инициатива по отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

"Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе второго тура голосования возможно лишь в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - отмечается в заявлении.

Комитет избирателей Украины призвал председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова принять безотлагательные меры относительно обнародования текста постановления и обратился к руководству фракции "Слуга народа" с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе народного депутата "Слуги народа" о переносе второго тура выборов.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект постановления №4234, которым предлагается не проводить второй тур выборов в период действия карантина.

Автор проекта - Грищенко Татьяна, народный депутат от "Слуги народа". Дата регистрации постановления - 20 октября.

Текст документа пока отсутствует на сайте Верховной Рады Украины, однако его фото уже было опубликовано рядом украинских СМИ.

Согласно документу предлагается внести изменения в постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", предусмотрев, что повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальные общины с количеством избирателей до 10 тысяч), сельского, поселкового, городского председателя не назначается и не проводится в период действия карантина

Ранее фракция "Слуга народа" выступила с инициативой принять закон "О городе Киев - столице Украины".

Политический эксперт Дмитрий Певец назвал этот законопроект "плевком в лицо" киевлян, а Ассоциация городов Украины обратилась к председателю парламента, председателям депутатских фракций и групп Верховной рады с просьбой не поддерживать этот законопроект.