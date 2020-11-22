Полиция возбудила 11 дел во время второго тура выборов мэров

Во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях. После их проверки правоохранители возбудили 11 уголовных дел.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Больше всего нарушений зарегистрировали в Днепропетровской области - 206. За ней идут Львовская (46), Полтавская (41) и Ровенская (34 нарушения) области.
Правоохранители возбудили 5 дел по ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) во Львовской и Днепропетровской областях, 2 дела по ст. 160 (Подкуп избирателя) в Днепропетровской и Ровенской областях и еще четыре дела по статьям:
Кроме того, полиция составила 10 админпротоколов в Днепропетровской, Львовской, Донецкой, Полтавской и Николаевской областях. Шесть из них составили за повреждение, сокрытие или уничтожение своего избирательного бюллетеня.
Напомним, во Львове полиция возбудила уголовные дела против трех членов УИК, которые досрочно подписали протоколы о результатах голосования.