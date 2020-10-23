В правительстве назвали условие проведения местных выборов на Донбассе

Местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности. Только после этого там состоятся выборы.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там (на Донбассе - ред.) можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут избраны городские головы", - сказал министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию исключил проведения в этом году местных выборов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты поддержали позицию украинской власти по проведению выборов на Донбассе после его деоккупации и восстановления контроля над границей с Россией.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.

Новый выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 23 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире