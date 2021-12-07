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Право на обыски и изьятие документов. Зачем власть усиливает АМКУ

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Украине усиливают полномочия Антимонопольного комитета. Ему хотят дать широкий инструментарий, дать право проводить обыски, в том числе, у физических лиц.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кнут для олигарха. Как и зачем власть хочет усилить Антимонопольный комитет".

Бывший заместитель главы АМКУ, а ныне советник юридической группы LCF Нина Сидоренко считает, что именно вопрос "ночных проверок" вызывает больше всего опасений у бизнес-сообщества.

По ее мнению, этот момент следовало бы детализировать на уровне закона и перенести на более поздний этап.

"Украинское общество и бизнес-сообщество должны быть убеждены, что в результате антимонопольной реформы разумный баланс между эффективностью конкурентного ведомства и правом на защиту субъектов хозяйствования будет достигнут", - отметила она в комментарии РБК-Украина.

Глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская сказала, что Комитет согласен пойти на компромисс в этом вопросе. Право обыскивать помещения физлиц перенесут на более поздние этапы реформы, а саму процедуру максимально подробно пропишут в законодательстве.

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Антимонопольный комитет Украины