Раду просят отменить второй тур выборов, но документ могут отозвать

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления, которым предлагается отменить второй тур местных выборов. Документ был зарегистрирован под №4234.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Автор постановления, народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Грищенко в своем Facebook отметила, что возрастает нагрузка на больницы и врачей, а эксперты-эпидемиологи прогнозируют, что ежедневный показатель больных COVID-19 может достигать 10 тысяч украинцев в сутки.

"Поэтому 20 октября мною был зарегистрирован проект постановления №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000) и сельского, поселкового, городского главы", - отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что таким образом предлагается не допустить чрезмерную нагрузку на медицинскую систему Украины и обеспечить противодействие распространению коронавируса, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина", - добавила нардеп.

Вместе с тем во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что этот документ будет отозван.

"Здесь никакой сенсации не будет. Татьяна отзовет свое постановление сегодня или завтра", - рассказала в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

При этом она отметила, что сейчас народные депутаты находятся на Донбассе.

Напомним, Центральная избирательная комиссия прогнозирует длительный подсчет результатов голосования на местных выборах 25 октября.

О том, как правильно проголосовать на выборах читайте в материале РБК-Украина.