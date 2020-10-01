Рейтинг кандидатов в мэры Тернополя и Черновцов: кого поддержат избиратели

До местных выборов в Украине остается меньше месяца. Голосование за претендентов в мэры городов состоится уже 25 октября. Какие шансы на победу есть у кандидатов на должность городского головы Тернополя и Черновцов, свежие предвыборные рейтинги - в материале РБК-Украина.

Выборы в Тернополе

Жители Тернополя будут голосовать кандидатов на пост главы городского совета в последнее воскресенье октября. Избирательная комиссия зарегистрировала 10 человек, которые намерены принять участие в борьбе за кресло мэра в этом году.

Один из кандидатов - действующий городской голова Сергей Надал - имеет самый высокий уровень поддержки накануне выборов.

Предвыборный рейтинг кандидатов в мэры

Согласно результатам опроса группы "Рейтинг" (24 сентября, 1000 респондентов), лидирующую позицию занимает кандидат от ВО "Свобода", мэр Тернополя с 2010 года - Сергей Надал. За него готовы проголосовать 75,6% опрошенных.

Со значительным отставанием от Сергея Надала на второй и третьей строчках оказались Виктор Овчарук ("Европейская солидарность") - 5,4%, Иван Сороколит ("Сила людей") - 5,1%.

Общий рейтинг кандидатов в Тернополе:

Сергей Надал - 75,6% Виктор Овчарук - 5,4% Иван Сороколит - 5,1% Виктор Гевко - 4,6% Леонид Бицюра - 3,7% Ирина Яремчук - 3,3% Александр Кравчук - 0,7% Алексей Станько - 0,5% Игорь Сцибайло - 0,4%

При моделировании второго тура выборов, уверенную победу также одерживает Сергей Надал во всех парах потенциальных кандидатов..

Сергей Надал (83%) - Иван Сороколит (10%)

Сергей Надал (81%) - Виктор Овчарук (11%)

Сергей Надал (82%) - Леонид Бицюра (9%)

Кто баллотируется в Тернополе

Сергей Надал - кандидат от ВО "Свобода". Надал занимает должность мэра на протяжении 10 лет. Ранее был депутатом Тернопольского областного совета, советник налоговой службы первого ранга, работал на руководящих должностях в налоговой инспекции Тернополя с 1994 года.

Виктор Овчарук - кандидат в мэры от "Европейской солидарности". С 2015 года занимает должность председателя Тернопольского областного совета. Врач, кандидат медицинских наук.

Иван Сороколит - выдвигается от партии "Сила людей". Предприниматель, депутат горсовета Тернополя от ВО "Свобода" с 2010 по 2018 год. Безуспешно баллотировался на парламентских выборах 2019 от "Силы людей".

Виктор Гевко - кандидат от партии "Слуга народа". Актер, предприниматель. Участник комедийных шоу ( "Краина У", "Бойцовский клуб" "Студии 95 квартал" ), победил в проекте "Рассмеши комика". Руководил предвыборным штабом Владимира Зеленского в Тернопольской области.

Леонид Бицюра - кандидат от ВО "Батькивщина". Заместитель городского головы Тернополя по вопросам деятельности исполнительной власти, депутат областного совета.

Ирина Яремчук - баллотируется от "Украинской галицкой партии". Занимается общественной деятельностью в сфере работы с молодежью. Глава организации "Атом", соавтор проектов " Мистецький дворик", "Лаборатория молодежных проектов" и др.

Александр Кравчук - идет на выборы мэра Тернополя от "Оппозиционной платформы - "За життя". Глава региональной партийной ячейки ОПЗЖ.

Алексей Станько - кандидат от "Громадянського руху "Хвиля". Глава областной организации партии, активист, руководитель общественной организации "Идея нации".

Игорь Сцибайло - самовыдвиженец. Участник общественного движения "Варта", руководитель благотворительного фонда "Наше майбутне".

Владимир Барна - кандидат в мэры от "Радикальной партии". Поэт, журналист, глава Союза славянских писателей Украины.

Выборы в Черновцах

Кандидаты на должность мэра Черновцов уже подали документы в избирательную комиссию. Всего 16 человек подтвердили намерение участвовать в выборах городского головы. В их числе отстраненный в 2018 году мэр Алексей Каспрук, а также и.о. градоначальника Василий Продан.

Выборы в Черновцах пройдут 25 октября, и в случае отсутствия большинства голосов у одного из кандидатов, будет назначен второй тур голосования.

Предвыборные рейтинги кандидатов в мэры

По данным социологического исследования группы "Рейтинг" (18-20 сентября, 1200 респондентов), большинство опрошенных поддерживает Виталия Михайлишина (22,1%). На три процента отстает от него Алексей Каспрук (18,9%). Третью строчку рейтинга занимает Николай Федорук (15%).

Виталий Михайлишин - 22,1% Алексей Каспрук - 18,9% Николай Федорук - 15,0% Роман Кличук - 11,0% Виталий Другановский - 10,2% Василий Максимюк - 4,3% Михаил Яринич - 3,5% Любовь Сорохан - 2,9% Александр Болтунов - 2,1% Алексей Попович - 1,6%

Прогноз результатов второго тура показал отсутствие явного лидера при повторном голосовании.

Виталий Другановский (35%) - Алексей Каспрук (30%)

Николай Федорук (39%) - Алексей Каспрук (29%)

Роман Кличук (34%) - Виталий Другановский (22%)

Николай Федорук (39%) - Роман Кличук (31%)

Роман Кличук (36%) - Алексей Каспрук (33%)

Список кандидатов в мэры Черновцов

Виталий Михайлишин - кандидат от партии "Команда Михайлишина". Депутат горсовета Черновцов, бывший член "Партии Регионов", баллотировался на парламентских выборах 2019 от ОПЗЖ.

Алексей Каспрук - баллотируется от партии "Пропозиция". Был городским головой Черновцов с 2014 по 2018. Отстранен решением большинства депутатов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Николай Федорук - кандидат от "Партии Чернивчан". Городской голова Черновцов с 1998 по 2011 год. Народный депутат Верховной рады VII-VIII созывов.

Роман Кличук - идет на выборы от партии "Едина альтернатива". Предприниматель, владелец ресторанного бизнеса и дистрибуционной компании "РОМА". Депутат горсовета в 2006-2010 от ВО"Батькивщина".

Виталий Другановский - глава областной организации партии "Слуга народа", которая выдвинула его кандидатом в мэры Черновцов. Бизнесмен, в прошлом работал в органах налоговой инспекции.

Виталий Максимюк - кандидат от "Европейской солидарности", депутат горсовета с 2015 года, ранее - директор "Буковинского рынка", участник АТО. Баллотировался на выборах мэра Черновцов в 2010 году.

Михаил Яринич - баллотируется от партии "Народный контроль", врач, депутат городского совета с 2015 года. Участвовал в парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу.

Василий Продан - кандидат от партии "Ридне мисто". И.о. городского головы Черновцов с 2018 года. Инициировал отстранение с должности Алексея Каспрука, в то время работал секретарем горсовета

Александр Фищук - самовыдвижение. Председатель Черновицкой ОГА в 2015-2018, нардеп Верховной рады VII созыва от ВО "Батькивщина".

Галина Жук - самовыдвижение. Баллотировалась на выборах в Верховную раду в 2019 году по мажоритарному округу № 201 от партии "Сила и честь", но не прошла в парламент.

Василий Дутчак - кандидат от партии "Наш край". До 2015 года был депутатом городского совета, экс-глава экоинспекции в Черновцах.

Владимир Дидух-Кобзарь - самовыдвиженец. Баллотировался на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному округу №201 как самовыдвиженец. Член общественной организации "Слуга народа".

Илья Хочь - самовыдвижение. Почетный консул Латвии в Черновицкой области, экс-депутат городского совета. Руководил благотворительным фондом "Хесед Шушана".

Юрий Ковалец - самовыдвижение. Общественный активист, глава организации "Никто кроме нас".

Юрий Бурега - кандидат от партии ВО "Батькивщина". Депутат городского совета Черновцов с 2015 года, заместитель городского головы с августа 2020.

Руслан Цаплюк - выдвигается от партии "Сила и честь". Предприниматель в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, владелец комплекса "Мрия".

Сергей Качмарский - баллотируется в мэры Черновцов от политсилы "Побратимы Украины", глава областной ячейки партии, президент областной Федерации пауэрлифтинга, заместитель руководителя общественного объединения "Черновцы - город будущего".