Рейтинг кандидатов в мэры Тернополя и Черновцов: кого поддержат избиратели

До местных выборов в Украине остается меньше месяца. Голосование за претендентов в мэры городов состоится уже 25 октября. Какие шансы на победу есть у кандидатов на должность городского головы Тернополя и Черновцов, свежие предвыборные рейтинги - в материале РБК-Украина.
Жители Тернополя будут голосовать кандидатов на пост главы городского совета в последнее воскресенье октября. Избирательная комиссия зарегистрировала 10 человек, которые намерены принять участие в борьбе за кресло мэра в этом году.
Один из кандидатов - действующий городской голова Сергей Надал - имеет самый высокий уровень поддержки накануне выборов.
Согласно результатам опроса группы "Рейтинг" (24 сентября, 1000 респондентов), лидирующую позицию занимает кандидат от ВО "Свобода", мэр Тернополя с 2010 года - Сергей Надал. За него готовы проголосовать 75,6% опрошенных.
Со значительным отставанием от Сергея Надала на второй и третьей строчках оказались Виктор Овчарук ("Европейская солидарность") - 5,4%, Иван Сороколит ("Сила людей") - 5,1%.
Общий рейтинг кандидатов в Тернополе:
При моделировании второго тура выборов, уверенную победу также одерживает Сергей Надал во всех парах потенциальных кандидатов..
Сергей Надал - кандидат от ВО "Свобода". Надал занимает должность мэра на протяжении 10 лет. Ранее был депутатом Тернопольского областного совета, советник налоговой службы первого ранга, работал на руководящих должностях в налоговой инспекции Тернополя с 1994 года.
Виктор Овчарук - кандидат в мэры от "Европейской солидарности". С 2015 года занимает должность председателя Тернопольского областного совета. Врач, кандидат медицинских наук.
Иван Сороколит - выдвигается от партии "Сила людей". Предприниматель, депутат горсовета Тернополя от ВО "Свобода" с 2010 по 2018 год. Безуспешно баллотировался на парламентских выборах 2019 от "Силы людей".
Виктор Гевко - кандидат от партии "Слуга народа". Актер, предприниматель. Участник комедийных шоу ( "Краина У", "Бойцовский клуб" "Студии 95 квартал" ), победил в проекте "Рассмеши комика". Руководил предвыборным штабом Владимира Зеленского в Тернопольской области.
Леонид Бицюра - кандидат от ВО "Батькивщина". Заместитель городского головы Тернополя по вопросам деятельности исполнительной власти, депутат областного совета.
Ирина Яремчук - баллотируется от "Украинской галицкой партии". Занимается общественной деятельностью в сфере работы с молодежью. Глава организации "Атом", соавтор проектов " Мистецький дворик", "Лаборатория молодежных проектов" и др.
Александр Кравчук - идет на выборы мэра Тернополя от "Оппозиционной платформы - "За життя". Глава региональной партийной ячейки ОПЗЖ.
Алексей Станько - кандидат от "Громадянського руху "Хвиля". Глава областной организации партии, активист, руководитель общественной организации "Идея нации".
Игорь Сцибайло - самовыдвиженец. Участник общественного движения "Варта", руководитель благотворительного фонда "Наше майбутне".
Владимир Барна - кандидат в мэры от "Радикальной партии". Поэт, журналист, глава Союза славянских писателей Украины.
Кандидаты на должность мэра Черновцов уже подали документы в избирательную комиссию. Всего 16 человек подтвердили намерение участвовать в выборах городского головы. В их числе отстраненный в 2018 году мэр Алексей Каспрук, а также и.о. градоначальника Василий Продан.
Выборы в Черновцах пройдут 25 октября, и в случае отсутствия большинства голосов у одного из кандидатов, будет назначен второй тур голосования.
По данным социологического исследования группы "Рейтинг" (18-20 сентября, 1200 респондентов), большинство опрошенных поддерживает Виталия Михайлишина (22,1%). На три процента отстает от него Алексей Каспрук (18,9%). Третью строчку рейтинга занимает Николай Федорук (15%).
Прогноз результатов второго тура показал отсутствие явного лидера при повторном голосовании.
Виталий Михайлишин - кандидат от партии "Команда Михайлишина". Депутат горсовета Черновцов, бывший член "Партии Регионов", баллотировался на парламентских выборах 2019 от ОПЗЖ.
Алексей Каспрук - баллотируется от партии "Пропозиция". Был городским головой Черновцов с 2014 по 2018. Отстранен решением большинства депутатов за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.
Николай Федорук - кандидат от "Партии Чернивчан". Городской голова Черновцов с 1998 по 2011 год. Народный депутат Верховной рады VII-VIII созывов.
Роман Кличук - идет на выборы от партии "Едина альтернатива". Предприниматель, владелец ресторанного бизнеса и дистрибуционной компании "РОМА". Депутат горсовета в 2006-2010 от ВО"Батькивщина".
Виталий Другановский - глава областной организации партии "Слуга народа", которая выдвинула его кандидатом в мэры Черновцов. Бизнесмен, в прошлом работал в органах налоговой инспекции.
Виталий Максимюк - кандидат от "Европейской солидарности", депутат горсовета с 2015 года, ранее - директор "Буковинского рынка", участник АТО. Баллотировался на выборах мэра Черновцов в 2010 году.
Михаил Яринич - баллотируется от партии "Народный контроль", врач, депутат городского совета с 2015 года. Участвовал в парламентских выборах 2019 по мажоритарному округу.
Василий Продан - кандидат от партии "Ридне мисто". И.о. городского головы Черновцов с 2018 года. Инициировал отстранение с должности Алексея Каспрука, в то время работал секретарем горсовета
Александр Фищук - самовыдвижение. Председатель Черновицкой ОГА в 2015-2018, нардеп Верховной рады VII созыва от ВО "Батькивщина".
Галина Жук - самовыдвижение. Баллотировалась на выборах в Верховную раду в 2019 году по мажоритарному округу № 201 от партии "Сила и честь", но не прошла в парламент.
Василий Дутчак - кандидат от партии "Наш край". До 2015 года был депутатом городского совета, экс-глава экоинспекции в Черновцах.
Владимир Дидух-Кобзарь - самовыдвиженец. Баллотировался на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному округу №201 как самовыдвиженец. Член общественной организации "Слуга народа".
Илья Хочь - самовыдвижение. Почетный консул Латвии в Черновицкой области, экс-депутат городского совета. Руководил благотворительным фондом "Хесед Шушана".
Юрий Ковалец - самовыдвижение. Общественный активист, глава организации "Никто кроме нас".
Юрий Бурега - кандидат от партии ВО "Батькивщина". Депутат городского совета Черновцов с 2015 года, заместитель городского головы с августа 2020.
Руслан Цаплюк - выдвигается от партии "Сила и честь". Предприниматель в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, владелец комплекса "Мрия".
Сергей Качмарский - баллотируется в мэры Черновцов от политсилы "Побратимы Украины", глава областной ячейки партии, президент областной Федерации пауэрлифтинга, заместитель руководителя общественного объединения "Черновцы - город будущего".