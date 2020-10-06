Рейтинг кандидатов в мэры Винницы, Житомира и Кропивницкого: кто лидирует

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. В этот день украинцы проголосуют за кандидатов в меры городов. Что известно о претендентах на должность городского головы Винницы, Житомира и Кропивницкого, списки кандидатов, а также их рейтинги - в материале РБК-Украина.

Выборы в Виннице

В мэры Винницы на предстоящих выборах баллотируются 13 кандидатов. Возглавляет список действующий городской голова, также за должность поборются другие чиновники и общественные деятели.

Выборы мэра Винницы могут пройти в два тура. Если 25 октября ни одного из кандидатов не поддержит более 50% избирателей, будет назначено повторное голосование.

Кандидаты в мэры

Действующий мэр Сергей Моргунов в 2015 году сменил на этом посту Владимира Гройсмана. Моргунов – винничанин, имеет 8-летний опыт работы секретарем горсовета. Идет в мэры от партии "Украинская стратегия Гройсмана".

Сергей Борзов – госслужащий 2-го ранга, действующий председатель Винницкой ОГА, руководитель Государственного управления делами. Сергей Борзов баллотируется на пост главы города от партии "Слуга народа".

Сергей Кудлаенко выдвигается на пост мэра Винницы от "Европейской солидарности". В прошлом Сергей Кудлаенко был народным депутатом, затем руководил госпредприятием "Дирекция по строительству международного аэропорта Одесса".

Вячеслав Узелков – боксер-профессионал в полутяжелой весовой категории, баллотируется в мэры от политической партии "Оппозиционная платформа – "За життя". За свою спортивную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед. Также участвовал в телепроектах "Україна має талант", "Зважені та щасливі" в качестве члена жюри и тренера.

Ирина Котова – участвует в выборах как кандидат от партии "Наш Край". Она винничанка, мать двоих детей, общественный деятель, руководитель агентства недвижимости, управляющая двумя многоэтажными домами, в прошлом работала капитаном милиции.

Сергей Кармалита – самовыдвиженец, экс-депутат городского совета (2002-2010). Предприниматель, директор ЧП "ОЗУРИТ", юрисконсульт. Является президентом Винницкого городского союза предпринимателей и промышленников, председатель областной Федерации тяжелой атлетики.

Также в списке кандидатов в мэры числятся: Александра Устинова – баллотируется от политической силы "Голос". ВО "Батькивщина" предлагает своего кандидата – Наталью Солейко. Самовыдвиженцы: Валентин Юзва, Галина Шванова, Светлана Стахова, Андрей Ткачук и Валентин Щекотунов.

Рейтинг кандидатов

Лидером предвыборного рейтинга в Виннице является кандидат от "Украинской стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.

Группа "Рейтинг", 1-13 сентября, 869 респондентов

Действующего мэра Сергея Моргунова планируют поддержать 72,9% горожан из тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

Рейтинг его конкурентов значительно ниже: 5,8% – у Сергея Борзова, 3,8% – у Сергея Кудлаенко.

При моделировании второго тура выборов лидером электоральных предпочтений также является Сергей Моргунов. Голоса респондентов распределились следующим образом:

Сергей Моргунов (77%) - Сергей Борзов (9%).

Сергей Моргунов (78%) - Сергей Кудлаенко (8%).

Выборы в Житомире

Житомирская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на должность городского головы. Никто из претендентов не получил отказ после подачи документов.

Кандидаты в мэры

Сергей Сухомлин – действующий мэр Житомира с 2015 года как член партии БПП. Повторно баллотируется на эту должность от партии "Пропозиция". Также был членом партии "Единый центр" и "Европейская солидарность". Экс-депутат Житомирского городского совета V созыва от Блока "Наша Украина" и областного совета VI созыва от "Фронта перемен". Участвовал в парламентских выборах 2012 от ВО "Батькивщина". До этого Сергей Сухомлин занимался предпринимательской деятельностью, был коммерческим директором предприятий ООО "Технотроник", ООО "Визаж".

Виктор Евдокимов – кандидат от "Слуги наода". Ректор университета "Житомирская политехника" с 2016 года, доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, имеет государственную награду "Заслуженный деятель науки и техники Украины". .

Елена Розенблат – коммерческий директор ООО "Фаворит Девелопмент Компани", благотворительный фонд семьи Розенблат, экс-депутат Новоград-Волынского райсовета, с 2019 года – депутат Житомирского облсовета. Елену Розенблат на пост мэра выдвигает ВО "Батькивщина".

Людмила Зубко – общественный деятель, предприниматель, директор ООО "Батерфляй К", основательница общественной организации "Житомир: Зроби Голоснише". Супруга бывшего вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко. Людмила Зубко баллотируется на пост городского главы от партии "Европейская солидарность".

Наталья Леонченко - выдвигается от "Оппозиционной платформы – "За життя", членом которой является с 2015 года. Председатель фракции "Оппозиционный блок" в горсовете, председатель Постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам. С 2016 является сопредседателем ОО "Национальная платформа "Женщины за мир". Депутат Житомирского городского совета VI и VII созывов с 2010 года по настоящее время.

Также кандидатами в мэры Житомира зарегистрированы:

Андрей Дяченко – партия "За майбутне!";

Матвей Хренов – "Партия развития общин";

Иван Мартынчук – партия "Сила и Честь";

Виталий Кирилюк – партия "Голос";

Евгений Демчик – "Радикальная партия Олега Ляшко";

Сидор Кизин – ВО "Свобода";

Максим Мелешко – партия "Победа Пальчевского";

Олег Комисарчук – "Народный Рух Украины".

Рейтинг кандидатов

Сергей Сухомлин имеет самые высокие шансы занять кресло мэра по итогам выборов в Житомире.

Группа "Рейтинг", 13-17 августа, 800 респондентов

Большинство опрошенных среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, готовы отдать свой голос за действующего главу Житомира - 64% в пользу Сергея Сухомлина. С большим отрывом за ним идут остальные кандидаты.

Сергей Сухомлин – 64% Виктор Евдокимов – 6,9% Елена Розенблат – 6,1% Наталья Леонченко – 5,9% Людмила Зубко – 4,2% Матвей Хренов – 2,6% Сидор Кизин – 2,6%

Около 10% респондентов не определились с выбором.

Выборы в Кропивницком

Кропивницкая территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на пост городского головы, выборы которого пройдут 25 октября.

На второй срок баллотируется действующий мэр Андрей Райкович. Помимо него на должность городского главы выдвигаются общественные и политические деятели города.

Кандидаты в мэры

Андрей Райкович – мэр Кропивницкого с 2015 года. Ранее - депутат Кировоградского областного совета, возглавлял Кировоградский птицекомбинат и ОДО "Мясокомбинат "Ятрань". Имеет награду "Заслуженный работник сельского хозяйства Украины". Баллотируется от партии "Пропозиция".

Артем Стрижаков – частный предприниматель, владелец сети магазинов мобильной связи "Цифромаркет", глава благотворительного фонда "Перспектива". Баллотируется от собственной партии "Перспектива города".

Анатолий Ларин – депутат Кропивницкого городского совета VII созыва, президент Адвокатского Объединения "Адвокатская Компания Ларина Анатолия Сергеевича". Баллотируется на пост мэра Кропивницкого от "Оппозиционной платформы – "За життя".

Александр Цертий – кандидато в мэры ВО "Батькивщина", действующий депутат горсовета Кропивницкого. Параллельно с депутатской деятельностью является частным предпринимателем, директором ТОВ "Альянс-Тейдинг".

Екатерина Шамардина – партия "Родной город";

Ирина Озерная – партия "За майбутне";

Ольга Ковалева-Алокили – партия "Слуга народа";

Максюта Андрей – политическая партия "Наш край";

Олег Матюнькин – самовыдвижение;

Евгений Горбунов – самовыдвижение;

Геннадий Орешков – самовыдвижение.

Рейтинг кандидатов

Большинство жителей Кропивницкого на очередных выборах мэра готовы поддержать Андрея Райковича.

Группа "Рейтинг", 18-25 августа, 800 респондентов

По данным опроса, в гонке на пост мэра лидирует Андрей Райкович (47,4% голосов). На втором месте – Артем Стрижаков, третью строчку занимает Александр Цертий.

Андрей Райкович - 47,7% Артем Стрижаков - 17,8% Александр Цертий - 9,2% Анатолий Ларин – 8,6% Ольга Ковалева-Алокили – 8,5% Евгений Горбунов – 4,8%.

Около 10% опрошенных не определились с выбором кандидата.