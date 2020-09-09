Рейтинг партий: за кого украинцы планируют голосовать на местных выборах

Если бы местные выборы прошли в начале сентября, то больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа". За президентскую политическую силу планируют поддержать 25,7% среди готовых голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 16,7%, партию "Европейская солидарность" - 15,6%, партию "Батькивщина" - 9,4%. Еще 6% опрошенных поддержали бы Радикальную партию, 4,3% - партию "Голос", 4,0% - партию "Сила и честь", 3,5% - партию Шария. Рейтинг других политических сил - ниже 3%. Тех, кто не определился, - около 14%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 августа - 3 сентября 2020 года среди 10000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в случае проведения местных выборов в июле, партии получили бы такие проценты: "Слуга народа" - 30%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17%, "Европейская солидарность" - 16%, "Батькивщина" - 9%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале августа за партию "Слуга народа" проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).