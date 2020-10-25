Результаты местных выборов во Львове

Жители Львова в воскресенье, 25 октября, выбирали местную власть. Но на этом избирательный процесс не окончен. Вероятно, в ноябре львовяне вновь отправятся на участки, чтобы выбрать мэра. По данным экзит-полов, никто из кандидатов не набрал 50% голосов.
Предварительно первое место занимает действующий городской голова Андрей Садовой. Следом за ним идет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.
При этом его партия, согласно экзит-полам, лидирует на выборах в городской совет. Кроме ЕС, депутатские мандаты получает еще четыре партии.
Согласно экзитполу студии Савика Шустера и Украина24, первый результат на выборах мэра Львова получает Андрей Садовой с 41,12% голосов. Во втором туре ему составит конкуренцию Олег Синютка, который набрал 27,38%. На третьем месте оказался председатель секретариата партии "ВО "Свобода", бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский с показателем 9,98%.
Четвертый результат получает кандидат от "Голоса", нардеп Ярослав Рущишин с 5,62%. Замыкает "пятерку" кандидатов экс-нардеп, самовыдвиженец Игорь Васюник с 3,97%.
На выборах в городской совет Львова, исходя из данных этого экзитпола, побеждает "Евросолидарность" с результатом 30,74%. Следом за ней идет "Самопомич" с 24,12% голосов. На третьем месте – "Голос" с 9,78%. Четвертый результат получила "ВО "Свобода" – 7,52%. Пятое место занимает партия "Варта" с поддержкой 5,06%.
При этом на грани попадания в горсовет оказались "Слуга народа" (4,74%) и Украинская галицкая партия (4,65%)
Погрешность этого экзитпола не превышает 1,9%.
Последний за несколько месяцев опрос по Львову с большой выборкой респондентов проводила компания SOCIS с 6 по 11 октября. Исследование показывало, что первое место и 39% голосов (среди тех, кто пойдет на выборы и определился) – у Андрея Садового.
Его ближайший соперник Олег Синютка набирал 30,8%. На третий результат, по данным SOCIS, претендовал Руслан Кошулинский от "Свободы"– с 11,9%. Четвертым оказался лидер общественного объединения и партии "Варта", действующий депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич с 5,5%. Пятым – кандидат от "Голоса" Ярослав Рущишин с 3,1% голосов.
Из уже упомянутого исследования SOCIS следовало, что по состоянию на начало октября во Львовский горсовет могло попасть пять партий. Первое место опрошенные (среди тех, кто пойдет на выборы и определился) отдали "Евросолидарности" – 31,7%. Второй результат и 25,9% голосов был у "Самопомочи".
Также, согласно опросу компании, мандаты могли получить "ВО "Свобода" с 7,2%; "Голос" с 6,8% и "Варта" с 5,5%. При этом правящая партия "Слуга народа" в этом исследовании была только на седьмом месте, набрав 3,8% голосов респондентов.
Статистическая погрешность опроса составляла около 2,3%.
В этом году местные советы во всех больших городах украинцы выбирают по новым правилам. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками, когда избиратель отдает голос не только партию, но и за одного из ее кандидатов. Чем больше голосов набирает тот или иной кандидат, тем выше его шансы получить мандат.
Еще одно новшество – выборы районного совета. В этом году парламент укрупнил территорию районов, сделав вместо 490 – 136. Причем все областные центры включили в их состав. Именно поэтому на участках, кроме перечня кандидатов в мэры, а также партий в городской и областной совет, львовяне получили еще четвертый бюллетень – для райсовета.
Во время последних местных выборов в 2015 году действующему мэру Львова Андрею Садовому не хватило меньше процента, чтобы победить сразу в первом туре. Он набрал 49,16% голосов. Его главный конкурент на тех выборах Руслан Кошулинский получил 12,25%. Оба продолжили борьбу во втором туре, где голоса распределились в пользу Садового: 61,1% против 36,8%.
В городской совет на тех выборах попали семь партий. Первый результат с большим отрывом был у партии "Самопомич", которая получила 37,5% и 24 мандаты. На втором месте оказалась "Солидарность" Петра Порошенко (тогда "Блок Петра Порошенко – Солидарность") с 15,63%, получив 10 мандатов. Третье место заняла "Свобода", взяв 12,5% и 8 мест в горсовете.
Кроме них, свои фракции завели: "Громадянская позиция" – 7 мандатов; "Громадянский рух "Народный контроль" – 6; УКРОП – 5; "Украинская галицкая партия" – 4.