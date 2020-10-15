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Садовый может потерять контроль над горсоветом во Львове после выборов

Автор: Анастасия Рокитна, Ульяна Безпалько

На выборах во львовский горсовет действующий мэр Львова Андрей Садовой вряд ли получит единоличное большинство, представленное его партией. "ЕС" на выборах во Львове может набрать в районе 36-38%, когда у "Самопомочи" - 12-20%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Львов: кто сразится с Садовым за контроль над городом".

В качестве возможного союзника в горсовете у Садового называют только "Голос", который, по данным опроса, может набрать около 5%. Под вопросом - партнерство с "Вартой", которая выстраивает свою деятельность на критике местной власти.

Также у Садового опасаются возможного союза между "Евросолидарностью" и "Свободой". При таком сценарии Садовый, в случае победы, может получить оппозиционно настроенное к нему большинство.

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"Это будут ежемесячные предложения выказать недоверие мэру. Это, конечно, для нас самый худший вариант, но такое уже было в позапрошлой каденции", - сказал один из собеседников в окружении Садового.

Впрочем, во всех командах, с которыми общалось РБК-Украина, утверждают, что с переговорами о каких-либо союзах не спешат. Во-первых, неизвестно, какие партии наверняка зайдут в горсовет - судя по опросам, несколько политсил находятся на грани проходного барьера.

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердил порядок заполнения бюллетеня на местных выборах 2020 года.

Кроме того, ЦИК утвердил форму и цвет бюллетеней на местные выборы 2020. Бюллетень для голосования за городского голову будет иметь светло-розовый цвет.

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