В селе Николаевской области работает самопровозглашенный избирательный участок

В селе Чаусово-2 Николаевской области организован "фейковый" избирательный участок. На нем выбирают сельского главу и депутатов сельсовета вопреки законодательству.
Об этом сообщает ОПОРА.
В населенном пункте работает два избирательных участка - один из них создан Первомайским терризбиркомом в сельском клубе и на нем выбирают городского главу Первомайська, депутатов горсовета, облсовета и райсовета. Во втором, распологающемся в доме для пожилых - сельского главу и депутатов сельсовета.
Отмечается также, что на втором участке безопасность обеспечивает охрана из агрофирмы "кандидата" на должность сельского главы. Многие из голосовавших на этом участке, идут во второй и просят бюллетени только на облсовет и райсовет.
Согласно территориальным изменениям, Чаусово-2 входит в Первомайскую терробщину, а потому не выбирает сельского главу и депутатов сельсовета. Выборы идут только по меру Первомайска, Первомайского горсовета, Первомайского райсовета и Николаевского облсовета.
По оценкам юристов ОПОРЫ этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям:
Напомним, в Сумской области в одном из сел был создан "фейковый" избирком, который переманивал избирателей из настоящего участка. С ним может быть связан один из местных предпринимателей.