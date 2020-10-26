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Штепа проходит во второй тур выборов мэра Славянска, - экзит-пол

Автор: Юлия Струк

Обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. За нее отдали свыше 23% голосов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного аналитическим бюро "Система".

Во втором туре экс-мэр с результатом 23,1% встретится с действующим градоначальником Вадимом Ляхом, за которого голоса отдали 34,8% горожан.

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Кроме того, результаты остальных кандидатов выглядят следующим образом:

  • Павел Придворов - 20,7%
  • Ольга Алтунина - 17,6%
  • Андрей Секлецов - 2,6%
  • Евгений Недосека - 1,2%.

Напомним, в конце сентября Штепа объявила, что зарегистрировалась кандидатом на выборах мэра города. Она шла на выборы от "Партии Мира и Развития".

Так, Штепу задержали 11 июля 2014 года, когда на востоке Украины активизировались пророссийские вооруженные формирования. В СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года. Штепе инкриминировали статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Также РБК-Украина писало, что в октябре 2019 года ЕСПЧ признал нарушения со стороны Украины по делу Штепы. Суд определил, что в отношении экс-мэра Славянска были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

Отметим, ранее политик уже заявляла, что планирует вновь возглавить город.

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Новости Украины СлавянскШтепа