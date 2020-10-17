В "Слуге народа" отреагировали на критику опроса в день выборов

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на критику инициированного президентом Владимиром Зеленский всеукраинского опроса на избирательных участках. Он отметил, что партия не является организатором и не финансирует этот опрос.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”.

"Партия "Слуга народа" не есть организатором опроса, не финансирует опрос и не является субъектом опроса. Мандат на эту всю инициативу находится лично у президента Украины. А законно-не законно, - у нас люди довольно свободно это трактуют", - сказал Арахамия.

Нардеп отметил, что не знает, кто именно будет стоять под участками и проводить опрос.

"Когда в пытаетесь сказать, что нет никаких волонтеров, я вам привел пример, что во время первой избирательной в ЗЕ-команде было много волонтеров и они до сих пор эти люди есть. У нас есть партийная организация, у нас есть ЗЕ-команды, это фанаты президента… я не знаю, кто будет стоять под участками", - объяснил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский решил провести в день выборов 25 октября всеукраинский опрос на избирательных участках. Избирателям предложат пять вопросов: о пожизненное заключению за коррупцию, про свободную экономическую зону на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, по легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

Як свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, у вересні 2020 року створення на Донбасі вільної економічної зони частково або повністю підтримували 22,4% українців. Більшість з тих, хто визначився, виступають проти: 35,8% українців в цілому не схвалює цю ініціативу.

Отметим, что инициативу Зеленского провести опрос поддержали меньше половины украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 16 октября

Отметим, что в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты поднимают актуальные для каждого из нас темы. Например, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет провести всеукраинский опрос именно в день выборов, или сколько надо будет украсть, чтобы получить пожизненное. Также гости студии размышляют на тему того, смогла ли команда Зеленского найти механизм, как избавляться от коррупционеров и негодяев у власти и кто разгонял фейки о проститутках на Майдане.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 16 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19