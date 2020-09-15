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Социологи назвали лидеров симпатий киевлян на выборах мэра столицы

Автор: Александр Белоус

Действующий мэр опережает конкурентов

Если бы выборы киевского городского головы прошли в начале сентября, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 43,6% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, далее среди кандидатов идут:

  • Сергей Притула - 9,8%,
  • Ирина Верещук - 6,9%,
  • Андрей Пальчевский - 6,4%,
  • Александр Попов - 5,8%,
  • Алексей Кучеренко - 5,7%
  • Александр Омельченко 4,0%.

Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-9 сентября 2020 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

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