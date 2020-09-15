Социологи назвали лидеров симпатий киевлян на выборах мэра столицы

Действующий мэр опережает конкурентов
Если бы выборы киевского городского головы прошли в начале сентября, наибольшую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 43,6% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, далее среди кандидатов идут:
Рейтинг других кандидатов - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 11%.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-9 сентября 2020 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.