В Сумах мэром вновь избран Лысенко

Действующий мэр Сум Александр Лысенко переизбран в должности. Он победил во втором туре выборов.

Об этом сообщил Сумской горсовет.

Согласно утвержденному протоколу горизбиркома, за Александра Лысенка проголосовали 26 446 избирателей, а за кандидата от "Евросолидарности" Вадима Акперова - 16 567 избирателей.

Лысенко был избран мэром Сум на внеочередных выборах в мае 2014 года, а на очередных местных выборах в октябре 2015 года был избран вновь.

Напомним, вчера стало известно, что победу во втором туре выборов мэра Луцка одержал Игорь Полищук. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Ранее Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги второго тура выборов мэров в Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке.

В частности, мэром Херсона избран народный депутат Игорь Колыхаев. Краматорск возглавил самовыдвиженец Александр Гончаренко, Каменец-Подольский - глава местной организации ВО "Свобода" Михаил Поситко.

В Украинке Киевской области победил кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Туренко.