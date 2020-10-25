Мэр Одессы Геннадий Труханов проголосовал на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Я бы хотел, чтобы сегодня люди, придя на голосование, анализировали, как кто себя вел, кто что обещал и не сделал, кто работает, а кто нет. Это не политическое обращение к одесситам, просто я всегда говорю то, что у меня на сердце. Надеюсь, что одесситы сделают правильный выбор", - заявил Труханов.

Городской голова также поделился, что сегодня - важный день для него, и главным поводом для радости является день рождения его матери.

"Я каждое утро и каждый вечер говорю со своей мамой. Она, когда смотрит на все эти безобразия, махинации, политтехнологии, очень переживает. Когда я смотрю, что вытворяют политики, до какой низости они опускаются, то я хотел бы, чтобы мы делали выводы и давали адекватную оценку происходящему", - отметил мэр.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.