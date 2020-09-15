В ЦИК допустили весенние местные выборы в районах Донбасса, где сейчас они невозможны

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко допустил, что весной могут состояться местные выборы на тех территориальных общинах Донбасса, где 25 октября это сделать невозможно. По его словам, как только будут необходимые условия - выборы будут назначены

Об этом он рассказал 14 сентября на встрече с послами стран "Большой семерки" в Украине, передает пресс-служба ЦИК.

Говоря о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября, Диденко сказал:

"Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия - выборы будут назначены".

Кроме того, он также скептически оценил вероятность отмены местных выборов в судебном порядке.

"Не думаю, что на сегодня такие перспективы существуют. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины, остановка избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", - заявил Диденко.

Напомним, 8 августа ЦИК назначил местные выборы в 24 регионах страны, за исключением прифронтовых и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Позже в СНБО это объяснили невозможностью обеспечения там полной безопасности во время голосования.

Отметим, местные выборы в Украине в 2020 году пройдут по новым правилам. РБК-Украина объясняло, как голосовать в этом году.