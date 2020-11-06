ЦИК обратился в полицию из-за нарушений на местных выборах

Центральная избирательная комиссия обратилась в полицию с просьбой проверить факты нарушения избирательных прав на местных выборах в Украине. Такое обращение было принято на сегодняшнем заседании.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия попросила правоохранителей проверить нарушения прав отдельных граждан быть избранными во время выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и сельского головы, допущенных Каролино-Бугазской сельской территориальной избирательной комиссией.

Также полиция проверит нарушения избирательных прав гражданки Кириленко С.О. из-за исключения ее из списка избирателей по избирательному участку № 510693 в селе Каролино-Бугаз.

"ЦИК принял к сведению, что ... установлена невозможность восстановления нарушенных избирательных прав путем признания выборов депутатов и главы Каролино-Бугазского сельского совета такими, что не состоялись, и назначения повторных выборов", - добавили в пресс-службе.

Напомним, о наиболее "ярких" нарушениях на местных выборах этого года вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы".

Как писало РБК-Украина, полиция возбудила около тысячи дел за нарушения на местных выборах в Украине.