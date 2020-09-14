Украина из-за выборов разрешила въезд еще одной категории иностранцев

Из-за местных выборов Кабинет министров Украины разрешил въезд еще одной категории иностранцев. В частности, в страну смогут попасть официальные наблюдатели.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что на сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров дополнили перечень лиц, которым разрешается въезд на территорию Украины на время действия карантина. Границы откроют для официальных наблюдателей из других стран и международных организаций на время избирательного процесса и местных выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин запретил транзит иностранцев через Украину и изменил правила въезда. В частности, расширили перечень родственников украинских граждан, которые могут попасть в страну, а что касается студентов, то будут пускать только тех, кто учится в вузах Украины.

Отметим, Украина с 28 августа закрыла въезд для иностранцев до конца сентября. В то же время был представлен исчерпывающий перечень категорий иностранных граждан, которые все-таки могут попасть в страну.