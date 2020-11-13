Второй тур местных выборов в Украине: что нужно знать

Повторное голосование за кандидатов в мэры состоится в ряде крупных городов до конца ноября. Второй тур выборов назначен уже на это воскресенье, 15 ноября, в семи населенных пунктах. Подробно о том, где и когда избиратели снова отправятся на участки для голосования - в материале РБК-Украина.

Условия проведения второго тура местных выборов 2020

По законодательству, голосование за кандидатов на должность городского головы в населенных пунктах свыше 75 тысяч жителей может проходить в два тура, т.е. действует мажоритарная система абсолютного большинства.

Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает свыше 50% поддержки избирателей, назначается повторное голосование. В нем участвуют только два претендента в мэры с самыми высокими показателями по итогам первого тура.

Второй тур назначается на воскресенье, не позднее чем через три недели после установления официальных результатов первого этапа избирательного процесса.

Где и когда пройдет второй тур

По данным Центральной избирательной комиссии, в 19 городах победитель выборов мэра не был установлен в один тур. Это крупные населенные пункты и 13 областных центров. Повторное голосование в этих городах пройдет в разные дни из-за разных сроков окончания обработки протоколов ТИК.

Второй тур 15 ноября состоится в:

Одессе

Сумах

Луцке

Херсоне

Краматорске

Украинке

Каменец-Подольском

Второй тур 22 ноября назначен в:

Днепре

Львове

Никополе

Славянске

Ужгороде

Бердянске

Дрогобыче

Николаеве

Полтаве

Ровно

Черкассах

В Черновцах выборы мэра во втором туре назначены на 29 ноября, в связи с задержкой в подсчете голосов. Повторные выборы в Борисполе ЦИК назначила после смерти победившего 25 октября Анатолия Федорчука. Голосование состоится 31 января 2021.

Второй тур выборов в Одессе

За должность главы горсовета 15 ноября поборются Геннадий Труханов и Николай Скорик. Лидером первого тура с 38,35% голосов стал действующий мэр Труханов, что не позволило ему одержать победу в один тур, как это произошло на выборах 2015.

По результатам голосования одесситов, во второй тур также прошел Николай Скорик с 19,47% поддержки. Он выдвигается от "Оппозиционной платформы - "За життя", в настоящее время является депутатом ВР IX созыва от ОПЗЖ.

Второй тур в Днепре

На повторном голосовании в Днепре 22 ноября избирателям предстоит отдать голоса за Бориса Филатова или за Загида Краснова.

Нынешний городской голова Борис Филатов баллотируется на вторую каденцию от партии "Пропозиция". В первом туре Филатов получил 46,1% голосов, а его оппонента Загида Краснова ("Громадська сила") поддержало 13,5% избирателей.

Второй тур во Львове

Борьбу за должность городского головы Львова 22 ноября продолжат Андрей Садовый и Олег Синютка.

Лидером голосования на местных выборах 25 октября стал мэр Андрей Садовый с результатом 40,09%. Кандидат от партии "Слуга народа" и бывший председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка с разрывом почти 20 тысяч голосов занял второе место, он набрал 31,1%.