Второй тур местных выборов в Украине: что нужно знать

Повторное голосование за кандидатов в мэры состоится в ряде крупных городов до конца ноября. Второй тур выборов назначен уже на это воскресенье, 15 ноября, в семи населенных пунктах. Подробно о том, где и когда избиратели снова отправятся на участки для голосования - в материале РБК-Украина.
По законодательству, голосование за кандидатов на должность городского головы в населенных пунктах свыше 75 тысяч жителей может проходить в два тура, т.е. действует мажоритарная система абсолютного большинства.
Если в первом туре ни один из кандидатов не набирает свыше 50% поддержки избирателей, назначается повторное голосование. В нем участвуют только два претендента в мэры с самыми высокими показателями по итогам первого тура.
Второй тур назначается на воскресенье, не позднее чем через три недели после установления официальных результатов первого этапа избирательного процесса.
По данным Центральной избирательной комиссии, в 19 городах победитель выборов мэра не был установлен в один тур. Это крупные населенные пункты и 13 областных центров. Повторное голосование в этих городах пройдет в разные дни из-за разных сроков окончания обработки протоколов ТИК.
Второй тур 15 ноября состоится в:
Второй тур 22 ноября назначен в:
В Черновцах выборы мэра во втором туре назначены на 29 ноября, в связи с задержкой в подсчете голосов. Повторные выборы в Борисполе ЦИК назначила после смерти победившего 25 октября Анатолия Федорчука. Голосование состоится 31 января 2021.
За должность главы горсовета 15 ноября поборются Геннадий Труханов и Николай Скорик. Лидером первого тура с 38,35% голосов стал действующий мэр Труханов, что не позволило ему одержать победу в один тур, как это произошло на выборах 2015.
По результатам голосования одесситов, во второй тур также прошел Николай Скорик с 19,47% поддержки. Он выдвигается от "Оппозиционной платформы - "За життя", в настоящее время является депутатом ВР IX созыва от ОПЗЖ.
На повторном голосовании в Днепре 22 ноября избирателям предстоит отдать голоса за Бориса Филатова или за Загида Краснова.
Нынешний городской голова Борис Филатов баллотируется на вторую каденцию от партии "Пропозиция". В первом туре Филатов получил 46,1% голосов, а его оппонента Загида Краснова ("Громадська сила") поддержало 13,5% избирателей.
Борьбу за должность городского головы Львова 22 ноября продолжат Андрей Садовый и Олег Синютка.
Лидером голосования на местных выборах 25 октября стал мэр Андрей Садовый с результатом 40,09%. Кандидат от партии "Слуга народа" и бывший председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка с разрывом почти 20 тысяч голосов занял второе место, он набрал 31,1%.