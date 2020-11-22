Второй тур: ОПОРА назвала явку избирателей на 16:00

Во время повторного голосования в воскресенье, 22 ноября, явка избирателей в 11 городах по состоянию на 16:00 составила 22,5%. Погрешность составляет 1%.

Об этом РБК-Украина рассказали в гражданской сети ОПОРА.

На 16:00 на голосовании 25 октября явка составила 27% (погрешность 0,84%), а во втором туре местных выборов 15 ноября - 18,6% (погрешность 1,1%).

Напомним, ранее в ОПОРЕ сообщали, что во время повторного голосования 22 ноября явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7%. Погрешность составляет 0,5%.

На прошлой неделе явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла 8,6%. А на местных выборах 25 октября - 13,5%.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия позже также обнародовала информацию о количестве избирателей, которые получили избирательные бюллетени. По состоянию на 13 часов явка на выборах мэров городов составила 12,70%.

При этом самая высокая явка была зафиксирована в Славянске - 18,14%, самая низкая в Полтаве - 11,15%.

Так, по данным ЦИК, явка во втором туре выборов мэров 15 ноября в Украине составила 24%.