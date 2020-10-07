Выборы мэра Киева: что нужно знать об избирательной кампании в столице

Выборы мэра Киева состоятся в рамках голосования в местные советы 25 октября 2020 года. В ходе избирательной кампании зарегистрировано 20 претендентов на кресло столичного градоначальника. Подробно о том, как будет проходить голосование, что известно о кандидатах и их рейтингах - в материале РБК-Украина.

Выборы мэра Киева: главное

Выборы городского головы Киева назначены на последнее воскресенье октября. От уровня поддержки кандидатов будет зависеть пройдут они в один или в два тура.

Согласно законодательству, в городах с населением от 75 тысяч второй тур организуется в случае отсутствия абсолютного большинства голосов (более 50%) у одного из претендентов в мэры.

Кандидаты могут участвовать в выборах как самовыдвиженцы, так и баллотироваться от партий. При этом претендент на должность городского головы также может выдвигаться депутатом в городской совет.

Процесс подачи документов в ЦИК завершился 24 сентября. На предвыборную агитацию отводится фактически месяц. 24 октября будет "днем тишины", а голосование состоится с 08:00 до 20:00 25 октября.

Бюллетень для голосования за кандидатов в мэры на местных выборах 2020 утвержден в светло-розовом цвете в формате таблицы с фамилиями, напротив одной из которых необходимо поставить "галочку".

Как пройдет голосование в условиях пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в день голосования на участках будут действовать усиленные меры безопасности. Так, на входе избирателям предстоит пройти температурный скрининг. Не допускается нахождение внутри помещения без маски или респиратора. Рекомендуется пользоваться своими ручками, не приводить с собой детей

Лица, которые будут находиться на самоизоляции в день выборов, смогут проголосовать по месту пребывания. Для этого необходимо подать заявление и медицинскую справку в участковую избирательную комиссию до 20:00 23 октября.

Кандидаты на пост городского головы

Столичная территориальная избирательная комиссия объявила о регистрации 20 кандидатов в мэры Киева.

Борислав Береза - баллотируется от "ЭкоПартии". Народный депутат VIII созыва ВР, в 2014 году - глава информационного отдела "Правого сектора". На местных выборах 2015 года в Киеве занял 2 место, проиграв Виталию Кличко. Ирина Верещук - народный депутат Верховной рады IX созыва, ранее - представитель Кабмина в парламенте в 2019, глава горсовета Равы-Русской (2010-2015), офицер ВСУ. Выдвигается в мэры столицы от "Слуги народа". Максим Гольдарб - идет на выборы как самовыдвиженец. Общественный активист, телеведущий. Председатель партии "Союз левых сил", создатель общественной организации "Публичный аудит". Главный аудитор Минобороны в 2013 году. Диана Гранцева - примет участие в борьбе за кресло мэра как самовыдвиженка. Является главой Национальной украинской ассоциации жилья (сфера ЖКХ), занимается предпринимательской деятельностью. Сергей Гусовский - кандидат от партии "За майбутне". Депутат городского совета Киева с 2015 года, председатель группы "Киевская команда", владелец ресторанного бизнеса. Андрей Ильенко - кандидат от партии ВО "Свобода". Нардеп Верховной рады VII-VIIІ созывов. Заместитель главы ВО "Свобода". В выборах мэра Киева участвует во второй раз (занял 6 место в 2014-ом). Виталий Кличко - действующий мэр Киева, работает на должности с 2014 года. Основатель партии УДАР, нардеп ВР VII созыва. На местных выборах 2020 Кличко баллотируется от УДАРа. Алексей Кучеренко - выдвигается от ВО "Батькивщина". Народный депутат Верховной рады IX созыва, министр ЖКХ в 2007-2010, председатель Запорожской ОГА с 2000 по 2001 год. Юрий Левченко - баллотируется от партии "Народовластие", глава партии. Нардеп ВР VIII созыва, депутат горсовета Киева в 2014, депутат Вышгородского райсовета в 2010-2014. До 2019 года - член ВО "Свобода". Виктор Петрук - кандидат в мэры Киева от партии "Гражданское движение "Хвиля". Ранее - главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА. Александр Омельченко - баллотируется от партии "Единство". Городской голова Киева с 1999 по 2006 год, экс-президент Ассоциации городов Украины, народный депутат ВР VI созыва от "Нашей Украины - Народной самообороны". Андрей Пальчевский - выдвигается в мэры от собственной партии "Перемога Пальчевського". Предприниматель и общественный активист, телеведущий. Основатель клиники "Евролаб", в 2010 - замминистра по делам молодежи и спорта. Михаил Поживанов - выдвигается на местных выборах в Киеве от "Радикальной партии". Народный депутат ВР II, IV-V созывов, глава общественной организации "Фонд муниципальных реформ "Магдебургское право". Александр Попов - кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - "За життя". Занимал должность главы КГГА с 2010 по 2013 год, нардеп ВР VI созыва от "Партии регионов", работал в Кабмине на посту министра ЖКХ в 2007 и 2010 годах. Сергей Притула - кандидат от партии "Голос". Шоумен, телеведущий, занимается волонтерской деятельностью. На парламентских выборах 2019 года безуспешно баллотировался от "Голоса". Игорь Смешко - кандидат от партии "Сила и честь", лидер политсилы. Является президентом Центра стратегических исследований и анализа, глава СБУ в 2003-2005, кандидат в президенты на выборах 2019. Николай Томенко - кандидат от партии "Ридна краина", главой которой является. Депутат в парламенте IV-VIII созывов, вице спикер ВР в 2007-2012, вице-премьер-министр Украины в 2005. Елена Филонова - выдвигается от партии "Разом сила". Телеведущая и блогер, принимала участие в проектах "Пакуй чемоданы", "Кто против блондинок", вела шоу "Ревизор" на Новом канале . Егор Фирсов - кандидат в мэры от "Экологической альтернативы". Народный депутат Верховной рады VIII созыва от БПП. В 2019-2020 временно исполнял обязанности главы Госэкоинспекции. Сергей Шахов - баллотируется в мэры от "Нашего края". Народный депутат в парламенте VIII-IX созывов, прошел по мажоритарному округу в Луганской области. Член депутатской группы "Довира".

Предвыборные рейтинги в Киеве

По результатам социологических опросов, большинство жителей Киева на предстоящих выборах готовы поддержать действующего мэра Виталия Кличко как в первом, так и во втором туре. С большим отставанием следующие позиции в рейтингах занимают Сергей Притула, Андрей Пальчевский и Ирина Верещук.

Группа "Рейтинг", 4-9 сентября

Согласно опросу 1200 респондентов, наибольшие шансы занять первое место на выборах мэра есть у Виталия Кличко. Почти 10% киевлян собираются голосовать за Сергея Притулу. На третьей строчке - кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Виталий Кличко - 43,6% Сергей Притула - 9,8% Ирина Верещук - 6,9% Андрей Пальчевский - 6,4% Александр Попов - 5,8% Алексей Кучеренко - 5,7% Александр Омельченко 4,2% Дмитрий Гордон – 4% Михаил Добкин – 2,4% Николай Томенко – 2% Александр Турчинов – 1,6% Борислав Береза – 1,5% Андрей Ильенко – 1,1%

Центр Разумкова, 24 июля-2 августа

Виталий Кличко является лидером рейтинга электоральных симпатий в опросе "Центра Разумкова" среди 2019 респондентов. Действующего мэра столицы поддерживают 41,2% опрошенных. В тройке лидеров оказались Андрей Пальчевский (9,1%) и Александр Попов (8,3%)

Прогноз погоды Большую часть Украины накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня