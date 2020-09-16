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"За будущее" среди лидеров электоральных предпочтений на Волыни и в Ивано-Франковске

Автор: РБК-Украина

На выборах в Волынский областной совет партию готовы поддержать 37,8% избирателей

Политическая партия "За будущее" получила электоральное лидерство в нескольких западных регионах Украины. В частности, больше всего партию поддерживают на Волыни и в Ивано-Франковской области.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-14 сентября.

Согласно результатам опроса, на выборах в Волынский областной совет среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, партию готовы поддержать 37,8% избирателей. У "Слуги народа", которая идет второй - только 12% поддержки.

Кроме того, 30,4% опрошенных точно проголосуют за партию на выборах в местный совет.

Среди кандидатов в мэры Луцка первое место занимает Игорь Полищук с результатом 39,5%, который тоже представляет политсилу в регионе.

В то же время на выборах в Ивано-Франковский областной совет политическую силу готов поддержать каждый пятый избиратель - 19,2% от общего количества избирателей. Это второй показатель в области, на 3% партию опережает только "Свобода".

Напомним, политическая партия "За будущее" была создана 20 мая 2020 года. Лидером политсилы является действующий народный депутат Игорь Палица.

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Новости Украины Игорь ПалицаВолыньИвано-Франковская областьМестные выборы