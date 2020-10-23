"За майбутнє" в тройке лидеров по количеству кандидатов на выборах

Политическая партия "За майбутнє" вошла в тройку лидеров по количеству кандидатов в местные советы всех уровней.

Проц этом сообщает пресс-служба партии.

По сводным данным Центральной избирательной комиссии, больше всего кандидатов зарегистрировано от партии "Слуга народа" - 29 387.

На втором месте по количеству кандидатов находится ВО "Батькивщина" - 28 550. Третьей стала политическая партия "За майбутнє", которую представляет 26 717 кандидатов.

Замыкают пятерку лидеров "Европейская солидарность", которая имеет 22 674 кандидаты, и ОПЗЖ с 19 287 кандидатами.

Пресс-служба "За майбутнє" также отмечает, что политсила отличилась еще и высшим представительством женщин, чем большинство других партий.

Так, 45,5% кандидатов от политсилы являются женщинами, тогда как соответствующий средний показатель среди всех партий составляет 44,7%.

Напомним, депутаты Верховной рады объединения "За майбутнє" объявили о создание новой одноименной партии 20 мая 2020 года.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.