На Закарпатье избрали меру пресечения организаторам "сетки" подкупа избирателей

В Закарпатской области суд избрал меру пресечения трем организаторам "сетки" подкупа избирателей. Одного отправили под стражу, еще двоим назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Национальная полиция.

За несколько дней до выборов правоохранители задержали трех жителей Межгорья, которые предлагали избирателям "продать" свой голос и поддержать определенного кандидата за тысячу гривен. Злоумышленников задержали в ресторане во время передачи денег.

В понедельник на заседании суда обвинение просило отправить всех троих мужчин под стражу. Но в итоге 34-летний организатор отправлен в СИЗО, а его двое сообщников 29 и 44 лет - под круглосуточный домашний арест.

За это правонарушение фигурантам грозит тюремный срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности в течение 1-3 лет.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве сообщили о подозрении наблюдателю за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.

Также сообщалось, что в Одесской области открыто два уголовных дела по факту возможного подкупа избирателей. В одном из случаев обнаружена перевозка избирателей на сломанных автобусах.