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Жена Порошенко возглавила список "ЕС" на выборах в Киевраду

Автор: РБК-Украина

Жена пятого президента Украины Петра Порошенко - Марина Порошенко - возглавила список партии "Европейская солидарность" на местных выборах в Киевраду. Политическая сила обещает сделать Киев настоящей европейской столицей.

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Об этом она заявила на съезде "ЕС".

Выступая на съезде, Марина Порошенко объяснила, что идет в политику, поскольку ей не безразлично, что будет с Украиной и как будет развиваться Киев. Отдельно она остановилась на развитии столичной инфраструктуры.

"Именно поэтому наша команда в 2018 году обновили государственные строительные нормы, используя европейские стандарты и лучшие примеры европейских столиц. И мое решение баллотироваться в Киевский городской совет не в последнюю очередь обусловлено тем, чтобы эти нормы не оставались на бумаге, а внедрялись в жизнь", - отметила она.

Напомним, кандидатом в мэры Киева от правящей партии "Слуга народа" стала народный депутат Ирина Верещук.

Согласно последнему опросу Социологической группы "Рейтинг", наибольшие шансы победить на выборах мэра имеет действующий городской голова Виталий Кличко.

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