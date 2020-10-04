Андрій Садовий знову йде в мери Львова: що потрібно знати про кандидата

Чинний мер Львова Андрій Садовий, хоч і заявляв раніше, що більше в міськраду балотуватися не планується, все ж таки висунув свою кандидатуру на вибори 25 жовтня. Що відомо про одного з лідерів виборчих перегонів на посаду голови Львова - в матеріалі РБК-Україна.

Андрій Садовий вже тричі обирався на посаду мера Львова, яку він займає з 2006 року. На ці вибори, як і в попередній раз, він балотується від партії "Самопоміч". До цього Садовий йшов на вибори як самовисуванець, а потім - від "Республіканської Християнської партії".

Садовий народився 19 серпня 1968 року у Львові. У 1987 році закінчив Львівський технікум радіоелектроніки. Після два роки відслужив у полку зв'язку військово-повітряних сил, який розташовувався на території Москви.

У 1995 році закінчив Львівську політехніку отримавши кваліфікацію інженера електронної техніки. Також має ще дві кваліфікації - економіст, магістр держуправління.

Трудову діяльність почав в якості регулювальника радіоелектронної апаратури на підприємстві "Львівприлад". Після був заступником директора Львівського відділення Фонду соціальної адаптації молоді при Кабміні, а також обіймав керівні посади на підприємствах "Галицькі інвестиції" та "Південьзахіделектромережбуд".

У 1993 році став одним з співзасновників радіостанції "Люкс" у Львові. Пізніше радіостанція переросла в медіахолдинг ТРК "Люкс", де Садовий з 2002 по 2006 роки обіймав посаду голови ради. Перед місцевими виборами у 2006 році він переписав холдинг на свою дружину - Катерину Кот-Садову. За час мерства компанія значно розширилася. Зараз вона включає радіостанції "Максимум", "Ностальгія" і "Люкс FM", телеканал і сайт "24", сайти "Zaxid.net" і "Футбол 24".

Політична кар'єра

Суспільно-політичною діяльністю почав займатися з 1997 року. Через рік активно увійшов у політику. Тоді Садового обрали депутатом Львівської міськради, де пробув до 2002 року і був головою комісії з питань економічної політики. У 2000 році балотувався до парламенту на довиборах народного депутат по 115 округу (Львів), але не пройшов.

Зайняти крісло мера Львова вперше спробував в 2002 році. Але стати міським головою вдалося лише через чотири роки.

З 2006 по 2010 роки був членом партії "Народний союз "Наша Україна". При цьому до 2009 року був членом політради партії.

У 2012-му створив свою політичну партію "Самопомочь". Восени 2014 року повів свою партію на дострокові парламентські вибори, де "Самопоміч" посіла третє місце, набравши майже 11% голосів. Сам Садовий йшов у списку під 50-м номером і в Раду не пройшов. При цьому відразу після Революції Гідності мав можливість зайняти посаду віце-прем'єра в уряді Арсенія Яценюка, однак вирішив залишитися в кріслі мера.

У минулому році був кандидатом у президенти, однак на початку березня знявся з виборів на користь Анатолія Гриценка. Влітку того ж року заявив, що не планує більше балотуватися у мери Львова. За його словами, з 2020-го він планував зайнятися питань і державного масштабу.

Андрій Садовий (facebook.com.andriy.sadovyi)

Львівський сміття

У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі, куди вивозився весь львівський сміття, спалахнула пожежа. Тоді під час гасіння трьох пожежних і одного комунальника завалило сміттям. Вони загинули. А вже в листопаді суд зобов'язав львівську владу закрити звалище. У підсумку про львівському смітті дізналася вся Україну, адже вивозили його, часто несанкціоновано, і в Київ, і в інші регіони країни.

Тоді центральна влада звинуватила львівську в тому, що місто так і не створив полігон для побутових відходів, тоді як сам Содовий скаржився на уряд. Мовляв, створюють "сміттєву блокаду" Львова, блокуючи договору про вивезення львівського сміття в інші регіони.

В результаті довгий час сміття зі Львова і зовсім не вивозився, а деякі дворики часом нагадували міні звалища. А влітку 2017-го під тиском центральної влади Львова передав обов'язки з вивезення сміття з доплатою Львівської ОДА. Мерія повернула собі ці обов'язки лише через два роки.

станом на зараз історія з сміттям подутіхла. Хоча цього літа Садовий просив парламенту створити ТСК для розслідування можливої "сміттєвої блокади" Львова.

Підозру у зловживанні владою

У листопаді минулого року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила Садовому про підозру у зловживанні владою. Нібито він у 2015 році незаконно виділив 23 га на околиці Львова під будівництво індустріального парку.

За версією слідства, земельна ділянка перебувала за межами Львова, а значить і розпоряджатися львівська влада їм не могли. При цьому САП заявили, що виділив землю Садовий з порушенням процедури і за заниженою ціною, завдавши таким чином шкоди у 93,5 млн гривень.

У підсумку наприкінці листопада Вищий антикорупційний суд обрав меру Садовому захід у вигляді застави в трохи більше 1 млн гривень без арешту. З того часу новин по цій справі немає.