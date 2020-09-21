"Батьківщина" офіційно висунула Кучеренка на посаду мера Києва

Конференція Київської міської партійної організації ВО "Батьківщина" ухвалила рішення про висунення Олексія Кучеренка кандидатом на посаду київського міського голови на чергових виборах 25-го жовтня 2020 року.

Про це йдеться на сайті політсили.

Відповідне рішення було одноголосно ухвалено під час другого етапу 14 конференції, яка відбулася в понеділок, 21 вересня, у Києві.

У презентації своєї програми Олексій Кучеренко зазначив, що київська команда Юлії Тимошенко має стратегію вирішення головних проблем української столиці - модернізації житлового фонду та інфраструктурних мереж, встановлення справедливих тарифів, зменшення заторів, впорядкування забудови, плани покращення екології, озеленення міста тощо.

"Сьогодні Київ знаходиться в потужній, системній управлінській кризі. Ця криза пов’язана із непрофесійною та неефективною владою. Пріоритет нашої команди - безпека та комфорт проживання в місті для киян, підвищення привабливості Києва для туризму та ведення бізнесу. Але передусім Київ має бути комфортним саме для киян", - заявив Кучеренко.

Своєю чергою, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала місцеві вибори шансом на зміни, можливістю перезавантажити некомпетентну владу та припинити експерименти над країною.

"Ці вибори мають велику місію. Ця місія в тому, щоб саме місцеві громади, а особливо міста Києва, могли привести до влади коаліції, які не сприймають політику новітньої колонізації України. Які готові сказати "ні" політиці центральної влади, яка прямо б’є по кожній українській родині й кожній українській громаді. Завдання цих місцевих виборів - об’єднатися і показати, що українці й громади - велика сила, яка розуміє, що роблять з країною, і яка має усвідомлення того, що політика повинна бути діаметрально змінена - коли всі ресурси працюватимуть на Україну й українців", - наголосила Тимошенко.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше партія "Батьківщина" офіційно заявила про висунення понад 45 тисяч кандидатів до рад усіх рівнів по всій країні.