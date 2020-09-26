Хто боротиметься за місця в Харківській міськраді: списки партій

Місцеві вибори до міськради Харкова відбудуться 25 жовтня 2020. Вони пройдуть за новими правилами - виборці голосуватимуть не тільки за партії, а й за кандидатів від кожної політсили. Хто буде боротися за депутатські мандати в Харківській міській раді, всі партійні списки і рейтинги - в матеріалі РБК-Україна.

Вибори депутатів до міськради Харкова

Особливістю виборчої кампанії 2020 є проведення голосування до місцевих рад за відкритими партійними списками в великих населених пунктах. У містах з населенням від 10 тисяч осіб, в т.ч. Харкові, при заповненні бюлетеня необхідно буде поставити дві "галочки" - за партію і кандидата від неї.

Згідно з новим Виборчим кодексом, самовисування кандидатів в депутати у великих містах заборонено. Також в партійному списку кожної партії повинно бути не менше 40% однієї статі.

Для обрання до міської ради наступного скликання партії необхідно подолати 5% прохідний бар'єр.

Партійний список "Блоку Кернеса - Успішний Харків"

Міський голова Геннадій Кернес балотується на третій термін зі своєю новою партією і веде на вибори двох своїх заступників, секретаря міської ради і директора одного з департаментів

Перша п'ятірка кандидатів в депутати від "Блоку Кернеса - Успішний Харків":

Геннадій Кернес Ігор Терехов Олександр Новак Тетяна Чечетова-Терашвілі Вікторія Китайгородська

Кандидати в депутати міськради від "Слуги народу"

Партійний список "Слуги народу" до міськради Харкова на місцевих виборах 2020 очолює Олексій Кучер - голова ХОДА та кандидат в мери міста.

У трійку кандидатів також увійшли: гендиректор "Турбоатома", банкір Віктор Суботін і юрист Вікторія Алексійчук (балотувалася від "Слуги народу" на парламентських виборах 2019 за мажоритарним округом, але програла Олександру Фельдману).

Список кандидатів від "Опозиційної платформи - "За життя"

На виборах в харківську міськраду партія висуває під №1 у списку Олександра Фельдмана. Бізнесмен і нардеп Верховної Ради IX скликання також зареєстрований кандидатом у мери Харкова.

У першій шістці від "Опозиційної платформи - "За життя":

Олександр Фельдман Андрій Лесик (керівник міської організації ОПЗЖ) Андрій Спаський Анастасія Губіна Алена Агеенко Денис Невядомський

Хто балотується від "Голосу"

Лідером партійного списку кандидатів до міськради Харкова від "Голосу" стала громадський діяч, архітектор Олександра Нарижна. Вона також висувається на посаду міського голови.

Всього від політсили балотується 36 кандидатів, серед них успішні харківські підприємці, архітектори, активісти.

У першій п'ятірці:

Олександра Нарижна Остап Молявко Олена Купіна Костянтин Бондаренко Олег Литвинов

Партійний список "Європейської солідарності"

Під першим номером від "Європейської солідарності" балотується Олег Абрамічев - волонтер, лідер міської партійної організації і кандидат в мери на майбутніх виборах.

Серед кандидатів від політсили до міськради Харкова волонтери, ветерани АТО, громадські діячі.

Олег Абрамічев Катерина Малбіева Юрій Корсунов Алла Ройтблат Ігор Пушкарьов Андрій Іванов Максим Зеленський Іван Кондратюк Ірина Гончарова Ольга Лехан

Кандидати в депутати від "Демократичной сокири"

Харківський партійний осередок "Демократичной сокири" висунув у мери і першим номером списку до міськради юриста Микиту Соловйова.

Перша п'ятірка кандидатів в депутати:

Микита Соловйов Анастасія Гаєва Олександр Шевченко Марина Бобонец Олександр Веприк

Список партії ВО "Свобода" до міськради Харкова

Під першим номером партійного списку "Свободи" на місцеві вибори 2020 йде голова обласної організації політсили Юрій Нехода. Також до трійки увійшли керівник міського осередку партії і глава економічної ради ВО "Свобода" в Харківській області.

Юрій Нехода Олег Дебелий Вадим Батий Марія Шапошникова Тетяна Бутенко

Рейтинги партій у Харкові

Група "Рейтинг" провела опитування щодо електоральних вподобань серед 1600 харків'ян з 4 по 12 липня. В результаті якого більшість респондентів віддало перевагу партії чинного міського голови "Блок Кернеса - Успішний Харків".

Також до трійки лідерів потрапили "Опозиційна платформа - "За життя" і "Слуга народу".

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