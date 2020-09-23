У Черкаській області в міську та обласну ради лідирує "За майбутнє", - опитування

В рейтингах до міської ради Черкас та обласну раду Черкаської області лідирує партія "За майбутнє".
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".
В цілому, серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором партії в облраду, голоси розподілилися так:
На межі прохідного бар'єру - партія "Опозиційна платформа - За життя" з рейтингом 4,9%. Рейтинг інших партій - нижче 4%. Тих, хто не визначилися з вибором - 18-19%.
Рейтинг партій, які можуть потрапити до міської ради Черкас, виглядає наступним чином:
Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%. Не визначилися - близько 9%.
Серед кандидатів у мери лідирує Анатолій Бондаренко від партії "За майбутнє": його підтримують 56,5% серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.
12,3% готові підтримати Віталія Ільченко від партії "Слуга народу", 9,9% - Віктора Євпака від партії "Голос", 6,2% підтримують Сергія Кудактіна від партії "Європейська солідарність" і 5,5% - Дмитра Кухарчука від партії "Національний корпус". Рейтинги інших кандидатів - менше ніж 3%.
Не визначилися, за кого голосувати, близько 12% опитаних.
Опитування проводилося 10-15 вересня 2020 року серед жителів Черкаської області. Аудиторія - жителі Черкаської області від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність - 1600 респондентів (похибка не більше 2,4%), в т.ч. 658 респондентів - з обласного центру (похибка не більше 3,8%). Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face).
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.
Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.