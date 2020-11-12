В Чернівцях другий тур виборів мера пройде 29 листопада

У Чернівцях пройде другий тур виборів мера. Він відбудеться 29 листопада.

Про це повідомила Центральна виборча комісія.

У боротьбі за посаду міського голови зійдуться Роман Кличук від партії "Єдина альтернатива" і Віталій Михайлішин від "Команди Михайлішина". Кличук в першому турі набрав 27,23% або 15 317 голосів, а Михайлішин - 21,31% або 11 988 голосів.

Нагадаємо, що у вівторок Чернівецьку ТВК зобов'язали до півночі 11 листопада встановити результати виборів. Тоді ЦВК отримав скаргу від однієї з політичних партій про бездіяльність Чернівецької міської територіальної виборчої комісії.

Відзначимо, що другий тур місцевих виборів 15 листопада відбудеться в Сумах, Одесі, Луцьку, Краматорську, Кам'янець-Подільському, Українці, Херсоні.

Другий тур місцевих виборів 22 листопада відбудеться у Дніпрі, Кривому Розі, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Миколаєві, Черкасах.