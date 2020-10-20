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У "ЄС" пояснили підтримку Кличка на виборах мера Києва

Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

У партії "Європейська солідарність" довгий час намагалися переконати мера Києва Віталія Кличка і його партію "УДАР" піти на місцеві вибори разом. Однак, він відмовився.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу у столиці".

Джерело РБК-Україна в оточенні мера розповіло, що після відмови Кличка "це вилилося в їх публічну істерику".

Спочатку в "ЄС" виклали відео, в якому вже відкрито запропонували Кличку йти на вибори разом. Потім розвісили по місту агітаційні борди з зображенням Петра Порошенка, який міг би скласти реальну конкуренцію Кличку. Проте, він так і не балатувався.

"Багато наших виборців позитивно ставляться до Кличка як до мера. Якщо б ми зараз пішли в атаку на нього, це могло зіграти б нам у мінус", - пояснив один зі співрозмовників в штабі "ЄС".

Нагадаємо, партія "Європейська солідарність" на виборах мера Києва підтримає чинного міського голову Віталія Кличка.

Список "Європейської солідарності" на виборах до київської міської ради очолить Марина Порошенко.

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